Abelardo de la Espriella 'el Tigre', la "mano de hierro" que podría reconstruir Colombia

El abogado y empresario Abelardo de la Espriella –de 47 años– ha irrumpido en la escena política colombiana por la puerta grande, erigiéndose en ganador de la primera vuelta de las elecciones presidenciales que se celebran en el país, como candidato del movimiento Defensores de la Patria, frente al oficialista Iván Cepeda –con quien se disputará la segunda vuelta el próximo 21 de junio– y la uribista Paloma Valencia –que ha recibido un apoyo mínimo, de apenas el 6,9% de los votos–.

El Tigre, como llaman a De la Espriella sus seguidores, promete gobernar con "mano de hierro" contra la criminalidad, el narcotráfico y la corrupción si se convierte en el próximo presidente de Colombia. Algunas de sus ideas recuerdan a las que aplican Nayib Bukele en El Salvador, Javier Milei en Argentina o Donald Trump en EEUU. Todos ellos son mandatarios de los que el candidato conservador colombiano se ha manifestado admirador.

Vine a defenderlos como un tigre que está listo para hacer todo lo que sea necesario por Colombia. Para verla segura, grande y sobre todo, libre. Tigre y raya en primera no se falla.

Firme por la Patria. 🫡

(A.D.L.E) 🇨🇴🐅 pic.twitter.com/iCmxl4kdyx — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) May 31, 2026

Nunca ha ocupado ningún cargo público, pero le persigue su pasado como abogado mediático. Entre sus clientes encontramos personajes tan controvertidos como el empresario colombiano de origen libanés Álex Saab, el supuesto testaferro del sátrapa venezolano Nicolás Maduro, recientemente extraditado a EEUU por presuntamente liderar una trama internacional de lavado de activos de origen ilícito. De la Espriella se desligó del caso en 2021.

También es llamativa su faceta empresarial, más allá de la creación del despacho de abogados Espriella Lawyers que le permitió desarrollarla. Él mismo ha hecho publicidad de su marca de vino y ron –Dominio de la Espriella, que incluso hizo una edición especial de aceite de oliva–, el piano bar que abrió en Miami –Místico– y su firma de moda masculina –De la Espriella Style– en distintas intervenciones televisivas.

¿El efecto del Tigre?

Su candidatura se inscribió gracias al respaldo de millones de firmas de ciudadanos de a pie y también al aval de partidos como Salvación Nacional, la Casa Char –dinastía política y económica muy poderosa, especialmente en Barranquilla– y exministros de Gobiernos anteriores. Especialmente significativo fue el apoyo del que fuera titular de Justicia durante los dos últimos años del Gobierno de Iván Duque (2018-2022), Wilson Ruiz Orejuela.

Quiero enviarle un mensaje de felicitaciones a @ABDELAESPRIELLA y @jrestrp. Hoy dieron un significativo mensaje al país: no vamos a ceder ante los criminales ni los violentos.

Gracias por representarnos y cuenten con nosotros para la segunda vuelta. pic.twitter.com/PuTwNFaggY — Wilson Ruiz Orejuela (@WilsonRuizO) May 31, 2026

El exministro retiró su precandidatura presidencial para las elecciones y dio un paso al lado en favor de Abelardo de la Espriella, con el objetivo de unificar las fuerzas de la derecha y acabar con el comunismo dentro del Gobierno de Colombia. El Tigre –joven abogado y empresario de éxito, casado y con cuatro hijos– se postulaba como la mejor alternativa para conseguirlo. Algunos medios ya hablan de la llegada del ‘efecto Bukele’ a Colombia.

La "Patria Milagro" del Tigre

El fundador de la firma De la Espriella Lawyers –nacido en Bogotá– promueve la "Patria milagro". Un modelo de país en el que la seguridad es un pilar fundamental. Su plan inicial para conseguirlo consta de 13 puntos, que empiezan por combatir el autoritarismo, la violencia criminal, la corrupción política y la penetración del narcotráfico y de las economías ilegales.

Por otra parte, incluye un plan de choque para paliar la crisis sanitaria. En 2025 se produjeron cerca de 2.500 muertes por falta de atención médica, asegura. Una parte importante de la solución pasa –señala la propuesta de Defensores de la Patria– por "dignificar al personal de la salud" y "restablecer el flujo de recursos".

También quiere acabar con la desigualdad educativa y la violencia contra la mujer, reorganizar el campo y darle la vuelta al sector audiovisual y musical. "Colombia tiene talento, pero sigue atrapada en precariedad e informalidad", recoge el plan del movimiento político, que presenta a sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia como personas honradas y comprometidas.

"Los que nunca nos hemos robado un peso de la plata pública / Los que nunca hemos hecho politiquería / Los que nunca hemos traicionado al pueblo / Los que nunca dejaremos de estar firmes por la patria", señalan. "Esto somos nosotros", exclaman en el encabezamiento de sus "13 primeras propuestas para reconstruir la Patria Milagro".