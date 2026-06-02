Iván Cepeda, el comunista que negocia con los narcos e intenta 'comprar' votos en Colombia

El oficialista Iván Cepeda –candidato de Pacto Histórico a la presidencia de Colombia– se enfrentará al conservador Abelardo de la Espriella –apuesta del movimiento Defensores de la Patria– en la segunda vuelta de las elecciones generales, que tendrá lugar el próximo 21 de junio. Su mayor baza: su papel en los acuerdos con las FARC y el ELN. Está detrás del proyecto de 'paz total' que Gustavo Petro lleva a gala y ha derivado en un fortalecimiento del narcotráfico.

Desde Colombia, el periodista Ernesto Yamhure –director del medio Los Irreverentes– advierte: "Es un marxista de manual". "Prefiero cincuenta años más de Petro, haciendo locuras, visitando burdeles y consumiendo cocaína, que un mes de Cepeda en la presidencia", señaló el profesional de la comunicación en declaraciones al programa Es la Mañana de Federico de esRadio.

Hay que tener en cuenta que es hijo de Manuel Cepeda Vargas –líder del Partido Comunista y senador de la Unión Patriótica, asesinado en 1994– y que creció en un entorno fuertemente marcado por la militancia política y el pensamiento de izquierda. Durante su infancia estudió en la antigua Checoslovaquia y pasó buena parte de su juventud en el exilio, viviendo en países como Cuba.

Estudió Filosofía en la Universidad de Sofía en Bulgaria, se especializó en Derecho Internacional Humanitario en la Universidad Católica de Lyon e impulsó el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), para dar visibilidad a las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes estatales y paramilitares. Regresó definitivamente a Colombia en el año 2003, aunque su primera incursión en la política no fue hasta 2009.

El ingeniero de la 'Paz Total'

Cepeda es el verdadero artífice de la política de 'Paz Total' del Gobierno colombiano. Aunque Gustavo Petro ha tomado la idea como propia y la ha convertido en el buque insignia de esta legislatura, el proyecto es muy anterior a su llegada a la Casa de Nariño en 2022. De hecho, el senador usaba el término desde hacía varios años.

Nació con el objetivo de acabar con la violencia del narcotráfico, pero lo poco que se ha conseguido ha sido gracias a hacer la vista gorda. Cepeda, desde la presidencia de la Comisión de Paz del Senado, fue clave para que se celebraran las mesas de negociación con grupos armados ilegales, como las FARC y el ELN, que dieron pie al entendimiento con los criminales.

En definitiva, han introducido a terroristas y narcotraficantes como un actor más de las conversaciones, en las que les ofrecen todo tipo de prebendas bajo el pretexto de promover 'transformaciones estructurales en los territorios más afectados por el conflicto armado'. El propio Gobierno reconoce la existencia de acuerdos con 'grupos armados organizados al margen de la ley'.

Un proyecto continuista

Según ha explicado recientemente Cepeda, que es senador desde hace más de 10 años, nunca pensó en presentarse a las elecciones presidenciales. Y si algo tiene claro es que, a sus 63 años, no va a cambiar para gustarle a nadie. Es lo que es y se presenta con un proyecto de continuidad del Gobierno de Gustavo Petro. Es decir, de las supuestas reformas sociales y la agenda de 'paz total' del exguerrillero del M-19, organización terrorista que se disolvió en 1990.

MENSAJE A LA NACIÓN DEL CANDIDATO PRESIDENCIAL IVÁN CEPEDA pic.twitter.com/huUQNR4HoH — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) May 30, 2026

"Con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo", prometía gobernar Cepeda tras nueve meses de campaña y tan solo unas horas antes de que se produjese la primera vuelta de las presidenciales, en las que logró la segunda posición al recabar algo más del 40% de los apoyos, frente al holgado 46% obtenido por el candidato de Defensores de la Patria, el conservador Abelardo de la Espriella.

¿Programas sociales o compra de votos?

Sus últimas promesas electorales se han centrado en lo que su partido ha denominado como 'siete programas para el bienestar social de los colombianos' con los que pretende comprar los votos. Consisten en repartir ayudas a diestro y siniestro. Eso sí, sin explicar de dónde sacará el dinero para poder hacerlo.

En primer lugar, Cepeda pretende ampliar en un millón el número de personas adultas en situación de pobreza que reciben una prestación económica. Y, para continuar, quiere realizar "transferencias de entre 800.000 y un millón de pesos" –entre 186 y 232 euros– a más de 400.000 jóvenes.

Su propuesta incluye también la creación de una 'renta básica mensual para personas en situación de discapacidad', regalar kits escolares completos a los niños de familias con escasos recursos –que incluyen mochila, ajedrez, balón, colores y demás útiles para el colegio– y "compras directas de alimentos al campesinado".