Petro entra en pánico y se involucra de lleno en la campaña de Cepeda violando la neutralidad electoral

Pese a que la ley colombiana obliga al presidente a mostrar neutralidad ante un proceso electoral, hace varias semanas que Gustavo Petro participa a favor de su candidato Iván Cepeda que este domingo cayó al segundo lugar detrás del conservador Abelardo de la Espriella.

Esta posición se mostró claramente después de la publicación de los resultados en la noche del domingo. El presidente decidió desconocer lo revelado por las autoridades electorales a través de un mensaje en la red social X: "Como presidente no acepto los resultados del preconteo (…) porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado".

Este lunes los nervios del presidente no bajaron y más bien, volvió a usar X para insistir en darle la espalda al proceso democrático y lanzar dudas sobre las autoridades electorales. Lo que quiso realmente es responder a De la Espriella, quien en su discurso de este domingo llamó a Petro y su candidato "par de delincuentes". A esto, respondió que "no he robado un solo peso del erario ni cometido ningún delito" y tras hablar de los resultados dijo que "tengo la obligación moral con la humanidad y con la historia y la vida de Colombia de derrotar al fascismo mafioso", por lo que llamó "a toda persona demócrata a defender la democracia contra la muerte que se avecina". Agregó que "ahora el voto es para defender la vida propia y de los hijos e hijas" y concluyó dejando claras sus intenciones en las próximas semanas: "Aquí no se rinde nadie, aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente".

Ayer fui atacado personalmente por el candidato Abelardo y debo defenderme. No he robado un solo peso del erario ni cometido ningún delito. Se me promete la cárcel solo por mi posición política progresista en favor del pueblo. Esto pasa porque el proyecto detrás de Abelardo es… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 1, 2026

Esta última frase ha dejado dudas en varios sectores de la opinión pública. La Revista Semana se preguntó: "¿Renunciará a su cargo? ¿Solicitará una licencia no remunerada para hacer campaña política por el líder de izquierda? O, al contrario, ¿organizará la campaña desde la Casa de Nariño violando la ley y exponiéndose aún más a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara?" Por su parte, el diario El Tiempo afirmó que eso "significaría una violación a la restricción de hacer política electoral, salvo que renuncie al cargo".

Hace algunos días, el Consejo de Estado recordó la Ley 996 de 2005, conocida como Ley de Garantías Electorales, para ordenar a Petro a abstenerse de difundir propaganda electoral a favor o en contra de partidos, agrupaciones o movimientos políticos, una norma que ha roto con sus declaraciones de los últimos días. Esto a raíz de una solicitud de la Fundación para el Estado de Derecho (FEDE Colombia) que provocó un fallo que señalaba que "el presidente de la República ha incumplido la prohibición establecida en la norma y ha difundido propaganda electoral a favor de un partido político, a través de publicaciones y en escenarios públicos".

Tras las declaraciones de Petro el domingo, el propio Cepeda eligió el mismo camino en su primera reacción, aunque ya este lunes dio marcha atrás y convocó a De la Espriella a un debate: "Anuncio a la opinión pública que emplazo a debate político y electoral al candidato Abelardo de la Espriella. Las condiciones para efectuarlo serán acordadas por las personas que he designado para ese fin, y cuyo nombre daré a conocer".

EMPLAZO AL CANDIDATO ABELARDO DE LA ESPRIELLA A DEBATE Anuncio a la opinión pública que emplazo a debate político y electoral al candidato Abelardo de la Espriella. Las condiciones para efectuarlo serán acordadas por las personas que he designado para ese fin, y cuyo nombre… — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) June 1, 2026

De inmediato recibió la respuesta del candidato: "¿Ahora sí, cobarde? Te escondiste mientras tu dueño hacía tu campaña, y fallaron". Además, lo emplazó a reconocer los resultados para debatir y agregó que "esto no es con negociadores como los que acostumbras en tu acompañamiento a las FARC y demás bandidos; esto es de cara al pueblo y sin condiciones". Por eso dijo que "Petro y tú tienen que dar la cara al pueblo, porque están ejecutando un plan para robarse las elecciones. Reconozcan el resultado; no sigan atizando un golpe". Finalmente, envió un mensaje a la prensa: "Convoco a los medios de comunicación a que fijen fecha y hora para ese debate y a que exhorten a Petro y a Cepeda a reconocer el resultado de las urnas. No podemos normalizar lo que están pretendiendo hacer".

¿Ahora sí, cobarde? Te escondiste mientras tu dueño hacía tu campaña, y fallaron. Primero, reconoce el resultado de las elecciones y vamos a debatir ya mismo. Esto no es con negociadores como los que acostumbras en tu acompañamiento a las FARC y demás bandidos; esto es de cara… https://t.co/kLwsmMdcOr — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 1, 2026

Lo curioso es que pocas horas después, el propio Cepeda rechazó el 9 de junio como fecha del debate en la Revista Semana. En una rueda de prensa dijo que "nunca hemos negado la posibilidad de debatir, solo pedimos reglas claras. El señor De la Espriella no va a imponernos las condiciones en una casa periodística a la cual le ha otorgado la conducción mediática de su campaña, y no lo niega". Por eso afirmó que "el señor de la Espriella nos dice que es con ellos y con las condiciones que él impone unilateralmente con las que vamos a debatir, y no".