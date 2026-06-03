Perú vota con miedo al futuro: llegan igualados el fujimorismo y la izquierda radical

El debate del pasado domingo entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez no parece haber dado muchas luces a la enorme cantidad de indecisos reflejados en las encuestas, lo que provoca una enorme incertidumbre ante la segunda vuelta que decidirá al nuevo presidente del Perú.

Una de las principales preocupaciones del fujimorismo en esta campaña ha sido el histórico antivoto que ha tenido en las últimas tres elecciones y que ha provocado la consecutiva derrota de Fujimori en 2011 ante Ollanta Humala, 2016 con Pedro Pablo Kuczynski y 2021 con Pedro Castillo. Esta vez, se enfrenta a Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, seguidor del encarcelado y golpista Pedro Castillo y del que ha heredado su sombrero como símbolo durante su campaña y al que recurre siempre para buscar el voto de los que aún lo defienden.

De acuerdo con dos encuestas publicadas el pasado domingo, último día para hacerlo de acuerdo con la ley electoral peruana, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, está por delante de las intenciones de voto. Según el último simulacro de votación de la empresa Ipsos publicado por el diario Perú21, ambos están a 2,8 puntos de diferencia, con 51,4 % y 48,6 % de votos válidos para Fujimori y Sánchez, respectivamente. Por otro lado, la empresa Datum publicó también sus resultados en el diario El Comercio, donde le da 52,9% de voto válido a Fujimori y 47,1% a Sánchez, una diferencia de 5,8 puntos porcentuales.

La prohibición de publicar encuestas ha provocado una enorme cantidad de comentarios en las redes sociales con supuestos sondeos después del debate del domingo, algo que solo ha llevado a aumentar la incertidumbre y el miedo -especialmente en Lima- de que un hombre similar a Castillo gobierne el Perú.

Aunque en estos últimos días Sánchez ha buscado junto a su equipo de campaña rebajar un poco la radicalidad de su discurso, lo cierto es que, a una pregunta directa de Keiko Fujimori en el debate, no negó su relación con Antauro Humala, hermano del expresidente y un exmilitar que encabeza el movimiento etnocacerista, cercano a los experimentos más radicales de la izquierda latinoamericana y con características ultranacionalistas, racistas y militaristas. De hecho, estuvo 17 años en la cárcel por homicidio, secuestro y rebelión tras encabezar una insurrección armada en la localidad de Andahuaylas, al sur del Perú, y que dejó cuatro policías asesinados.

A Perú le esperan entonces días frenéticos en los que los candidatos seguirán con sus mensajes, recalcando sus planes en los temas que más preocupan a los peruanos como la inseguridad ciudadana y la economía, aunque también se reflejará la enorme polarización que existe en un país que busca cierta estabilidad política después de una crisis que le ha llevado a tener nueve presidentes en los últimos 10 años.

Lo que parece claro es que el resultado del próximo domingo será ajustado –las dos últimas elecciones se decidieron por apenas 40.000 votos– y es posible que volvamos a tener un escrutinio lento y prolongado por una logística electoral muy complicada para reunir las actas desde lejanos puntos del país y un burocrático sistema de impugnaciones. Eso, y los previsibles reclamos de la formula perdedora por un proceso electoral que ya en la primera vuelta del 12 de abril levantó muchas sospechas por enormes irregularidades y retrasos en las mesas de votación.