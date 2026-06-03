Trump se involucra en las elecciones de Colombia para apoyar al 'Tigre' y Petro se rebota

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha mostrado su "respaldo completo y total" al candidato del movimiento Defensores de la Patria a la presidencia de Colombia, el abogado y empresario Abelardo de la Espriella, que resultó ganador en la primera vuelta de los comicios con cerca de un 47% de los votos. "Un líder inteligente, fuerte y tenaz", ha destacado el mandatario norteamericano.

"Abelardo lucha incansablemente por su gran país y su gente, y los ama, al igual que yo a los Estados Unidos de América", ha añadido en el mensaje publicado en su red Truth Social. "Como presidente, Abelardo tendría un éxito tremendo al liderar a Colombia para hacer crecer la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas, ¡y restaurar la ley y el orden!".

Donald J. Trump (@POTUS) anuncia su apoyo a Abelardo. Esto es clave porque habrá una alianza real contra el Narcotráfico el cual Petro nunca quiso enfrentar. Estamos a pocos días de escoger el inicio de la mejor era de la historia de Colombia. ¡FIRMES POR LA PATRIA! 🫡 🇨🇴 🇺🇸… pic.twitter.com/3fdpYU39uB — De La Espriella Presidente (@AbelardoPTE) June 3, 2026

"Se enfrentará a un marxista de izquierda radical en la segunda vuelta el 21 de junio", ha continuado en referencia al oficialista Iván Cepeda, que está detrás de la política de "Paz Total" que ha fortalecido a los narcos y pretende dar continuidad al Gobierno del exguerrillero del M-19 Gustavo Petro. "Los resultados de esta elección son muy importantes para el futuro de Colombia y su relación con los Estados Unidos", ha señalado Trump.

Unas palabras que De la Espriella ha recibido con agradecimiento y compromiso. "Esto es clave porque habrá una alianza real contra el narcotráfico, al que Petro nunca se quiso enfrentar", ha aseverado el líder conservador. "Estamos a pocos días de escoger el inicio de la mejor era de la historia de Colombia", se ha atrevido a vaticinar. "Firmes por la patria", sentencia el mensaje publicado a través de su perfil en X.

La airada reacción de Petro

A Gustavo Petro, que sigue sin reconocer la derrota de su candidato en la primera vuelta e insistiendo en la idea de fraude electoral, no le ha sentado bien el respaldo de Trump al Tigre, como le llaman sus seguidores. "Cuando un país interviene en las decisiones de otro país, muere la libertad", ha llegado a decir a través de X el presidente colombiano, que se ha implicado de lleno en la campaña violando la neutralidad electoral.

Cuando un país interviene en las decisiones de otro país. Muere la libertad. Invito a toda Colombia a votar en plena libertad y no volvernos ni esclavos ni colonia de nadie. Luchó toda una generación joven de neogranadinos y neogranadinas al lado de Bolívar y Nariño para… https://t.co/aCviv6UwCj — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 3, 2026

"Invito a toda Colombia a votar en plena libertad y no volvernos ni esclavos ni colonia de nadie", reaccionaba al apoyo del presidente estadounidense al candidato de Defensores de la Patria. "Luchó toda una generación joven de neogranadinos y neogranadinas al lado de Bolívar y Nariño para darnos libertad y soberanía. Si el corazón del mundo pierde su libertad y soberanía se apaga la esperanza del mundo y de Colombia".