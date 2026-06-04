Elecciones clave en Perú: "Lo que hay al frente es tan peligroso que será un suicidio no votar por Keiko Fujimori"

Este 2026 en Hispanoamérica puede haber un cambio y esa ola de países que han virado hacia la derecha se puede frenar y afianzar algunos en la izquierda con candidatos cercanos al chavismo. Es el caso de Perú que este fin de semana vota en unas polémicas elecciones entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio, el abogado y periodista peruano Aldo Mariátegui ha alertado de que, de ser elegido Sánchez, el país se iría al abismo.

En este sentido, ha tratado de convencer sobre todo a los más de 400.000 peruanos que residen en España porque su voto puede ser providencial y a los que votaron en la primera vuelta por el candidato Rafael López-Aliaga. El que fue alcalde de Lima aún no se ha pronunciado sobre a quién deberían votar los que votaron por él. El abogado y periodista Aldo Mariátegui ha dicho que espera que "la gente que apoyó a López-Aliaga en la primera vuelta vote definitivamente por Keiko Fujimori porque lo que tenemos al frente es espantoso". Ha alertado de que "sería un suicidio abstenerse, votar en blanco o viciar el voto" y de que salga elegido Roberto Sánchez.

Mariátegui ha explicado que "hay una rabieta lamentablemente de López-Aliaga" por lo que sucedió en la primera vuelta. Por esa razón "no ha querido endosar a Keiko Fujimori porque él siente que le han robado la elección; que si esta hubiera sido normal y no hubiera habido todos esos problemas en Lima y en algunas provincias él siente que hubiera pasado". Ha recalcado que "por 24.000 votos no ha pasado, una miseria". Por eso, López-Aliaga "ha sido un poco ambiguo" en esta segunda vuelta, pero cree que aún puede decantarse por Fujimori "porque con las redes todo es instantáneo. Ahora dices una cosa y cambias una elección. Espero que lo haga".

El abogado y periodista peruano ha insistido en que "lo que tienes al frente es tan peligroso que será una locura y un suicidio no votar por Keiko Fujimori con todos los defectos que pueda tener". Aldo Mariátegui ha explicado que "Sánchez ha sido muy astuto. Escoge al personaje de Castillo. Utiliza el sombrero, se pinta como un hombre de la sierra, miente, logra el voto castillista y de este demente, Antauro Humala, que dijo que iba a secuestrar al Rey de España o que quería declarar la guerra a Chile. Eso le sirvió. Ahora en la segunda vuelta Sánchez está jugando al lobo disfrazado de oveja. Ha jalado una serie de arribistas, oportunistas, de la izquierda de siempre y ha escondido lo otro porque si el otro abre la boca dice barbaridades". Sin embargo, el candidato de izquierdas sabe que a Antauro Humala "no lo puede echar" porque "hay ocho votos que responden" ante él. Por eso ha alertado de que "ahora va de moderado y habrá tontos que le crean".

Atraer al antifujimorismo para derrotar a Sánchez

Aldo Mariátegui ha dicho que "tenemos unas elecciones cada vez más raras", pero ha destacado que "un voto muy importante es el del exterior, que es un voto voluntario". "Esas personas que viven en el exterior tienen problemas para trabajar, sobre todo en EEUU", ha añadido. El abogado y periodista ha dicho que "en España tenemos cerca de 400.000 peruanos y hay 220.000 inscritos en el consulado que tienen derecho a voto en IFEMA. De esos en Madrid solamente hay 105.000 y 70.000 en Barcelona". Sin embargo, en la primera vuelta "votaron 44.000".

"Les insto a que voten porque lo que se viene es muy serio", ha remarcado Mariátegui a sus compatriotas que viven en España. Ha alertado de que "lo que tienen al frente es chavismo, un gobierno que podría ser muy de izquierdas y la economía se resiente". Ha recordado que "con Castillo salieron 22.000 millones de dólares, se frenó la inversión completamente y no lo recuperamos y todavía no estamos a niveles precovid por el gobierno de Castillo. Sería muy malo que ganara este señor incluso a corto plazo".

Ha dicho que "La Habana está moribunda y Caracas también, pero Sánchez es un hombre de izquierdas, tiene el corazón a la izquierda y va a tratar de hacer barbaridades. Regala dinero, se hace popular y ¿de ahí quién lo saca?". Sobre la primera vuelta ha dicho que "la elección estuvo mal diseñada y hubo más de 30 candidatos. El que gane va a tener una votación pequeña en relación al universo. Es un tema preocupante". En este sentido, ha añadido que "hay una ola y esa ola se puede romper si en Perú sale la izquierda. En Colombia puede cambiar el aire y en Brasil, en octubre, espero que Lula pierda". Cree que lo que ocurra en Perú por ser un país tan grande "influye".

Entonces cree que para que no gane Roberto Sánchez se tiene que atraer a lo que ha llamado "el antifujimorismo". Ha dicho que "esa es la gente que hay que convencer porque lo que tienes enfrente es un monstruo. Esos reniegos a estas alturas son disparatados. Le digo a los peruanos que están acá que hagan algo por su país y que vayan a votar".