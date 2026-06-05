Condescendiente respuesta del Gobierno de Sheinbaum a Álvarez de Toledo: "Una historiadora debería saber eso"

Días después del contundente discurso de Cayetana Álvarez de Toledo sobre las amenazas a la soberanía de México, con duras críticas a la gestión de Claudia Sheinbaum, el ministro de Exteriores del país se ha referido a sus palabras para ironizar tanto sobre la presencia de la diputada como al reciente viaje de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Ojalá que, como naciones iguales que somos, como pueblos hermanos, vean Cayetana e Isabel que en México estamos abiertos siempre al diálogo, al entendimiento, a la profundización de la comprensión de nuestra historia y estas culturas", dijo el ministro de Exteriores mexicano, Roberto Velasco, quien apuntó que ambas "son bienvenidas cada vez que quieran venir a México a dar conferencias o de vacaciones" sin mencionar los problemas que sufrió Ayuso en el país.

"Hay una costumbre que se ha vuelto frecuente de que vengan visitantes a decirnos en México a los mexicanos quiénes somos", afirmó durante una rueda de prensa junto a su homólogo de Alemania, Johann Wadephul. "Hace unas semanas fue Isabel Díaz Ayuso, ahora fue Cayetana Álvarez, quien viene a advertirnos de estas amenazas a la soberanía que ella ve", manifestó en referencia a su conferencia en la Universidad de la Libertad.

Velasco pidió "detenerse primero en la paradoja que es que hablen de que México es un país peligroso y, sin embargo, visitan continuamente nuestro país, lo disfrutan, dan conferencias". "Yo creo que eso habla muy bien de México. Hay países de los que uno se va y México es un país al que se vuelve". Después, abogó por "dimensionar correctamente la soberanía". "Nosotros cuando hablamos de soberanía, hablamos de algo que se ha mantenido a través de los siglos y que viene previo incluso a 1521, que viene de culturas milenarias que siguen vivas y que no solo siguen vivas, sino que hablan de cientos y miles de años de tradiciones de las que nos sentimos muy orgullosos", manifestó. "Una historiadora debería saber eso", destacó en alusión a la portavoz adjunta del PP en el Congreso.

Lo ven "con una sonrisa"

"Respecto a la soberanía, subrayaría que la soberanía no es un concepto cualquiera. Ni cinco siglos lograron borrar de estas civilizaciones tan antiguas y no es un concepto que simplemente estemos defendiendo, es un concepto que siempre va a seguir en pie para nosotros", argumentó. "Vemos con una sonrisa esta idea de que se vino aquí a avanzar la civilización durante la conquista, cuando hay aquí civilizaciones muy profundas que tenían desde antes arquitectura, astronomía, matemáticas, calendarios, ciudades", al tiempo que incidió en que esta historia "es parte de la identidad" del país. "Estamos muy orgullosos de eso", remarcó.

Velasco también censuró "esta idea que quieren vender de la libertad" desde determinados círculos políticos, a su juicio "muy sesgada". "La libertad es un concepto universal, no le pertenece a una corriente política". "Es sesgada sobre todo porque hablan de algunas libertades, pero no hablan por ejemplo de la libertad que tienen las personas de elegir sobre su cuerpo, no hablan tampoco de la libertad que deben tener las personas para salir de la pobreza, si es que nacen en ella, de poder cubrir todas sus necesidades básicas y, de esa forma, realmente elegir cómo quieren vivir su vida", zanjó.

Días antes, la propia Sheinbaum aludió a Cayetana Álvarez de Toledo en una de sus denominadas "mañaneras". "Ya trajeron otra diputada de España. Está buenísimo, está genial. Los nuevos cuadros de la política mexicana", dijo. "Tener que traer a una diputada española para hablar de la soberanía nacional está un poco kafkiano, por lo menos", afirmó. "Está curioso, está muy curioso", apostilló.