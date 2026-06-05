El candidato comunista logra una ligera ventaja sobre Fujimori a cierre de campaña en Perú

Roberto Sánchez ha logrado alcanzar a Keiko Fujimori a tres días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú. Según un sondeo realizado por Ipsos –que no se ha podido publicar en el país andino, donde las leyes prohíben resultados de encuestas en la semana previa a los comicios–, el candidato de la izquierda radical, seguidor del encarcelado Pedro Castillo y heredero de su característico sombrero, incluso supera por unas décimas a la hija mayor del expresidente Alberto Fujimori.

La encuesta de Ipsos revela un empate técnico en intención de voto entre el candidato de Juntos por el Perú –Roberto Sánchez, que obtendría un 43,8% de los sufragios de haberse celebrado ayer las elecciones generales–, y la de Fuerza Popular –Keiko Fujimori, a la que apoyaría un 43,2% de los peruanos– que han cerrado la campaña este jueves con sus respectivos mítines en Lima, enfocados en convencer a los que todavía puedan estar indecisos y que, a la vista de este último sondeo, serán decisivos.

Está por ver si este giro en la intención de voto se confirma el próximo domingo. Hace sólo unos días el diario Perú21 publicaba un sondeo de Ipsos que daba 2,8 puntos de ventaja a Fujimori sobre Sánchez. Y El Comercio difundía otro de Datum que incrementaba hasta los 5,8 puntos porcentuales la diferencia entre ambos candidatos, con un 52,9% de potenciales sufragios para la candidata de la derecha y un 47,1% para el de la izquierda radical. Unos resultados muy a tener en cuenta dado que las dos útimas elecciones se decidieron por apenas 40.000 votos.

Cierres de campaña

Sánchez ha reunido a sus seguidores en el céntrico Campo de Marte, donde ha apelado a la unidad para restablecer la democracia y el equilibrio de poderes en Perú. Pese a los escándalos protagonizados por la izquierda y el golpe de Estado protagonizado en 2022 por su admirado Pedro Castillo, cuya figura ha vuelto a reivindicar y al que ha prometido indultar, considera que ese equilibrio se ha roto en los útimos años por la actuación del fujimorismo y sus aliados.

Por su parte, Fujimori ha finalizado su campaña en un multitudinario acto en los exteriores del Estadio Monumental donde ha prometido trabajar para lograr la "reconciliación nacional" del país en solo cinco años. Ese es el tiempo máximo que está dispuesta a gobernar, ha dicho, porque es para lo que sus hijas le han dado "permiso". No pretende eternizarse en el poder como hacen otros cuando lo alcanzan. Eso es lo que ha querido transmitir.