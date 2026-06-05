"Cuba ha colapsado. Lo manejaremos tan pronto como nos encarguemos de la República Islámica de Irán… luego, de regreso, haremos una pequeña parada breve". Ese es el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que tiene "grandes planes" para la isla caribeña. No se olvida del electorado cubano, que le votó masivamente en los últimos comicios.

"Son gente increíble: trabajadores, enérgicos y emprendedores natos. Algunas de las fortunas más grandes de Miami las han construido cubanos. Los vamos a cuidar como se merecen", ha asegurado. "Les abriremos las puertas para que regresen a su tierra, inviertan, reconstruyan y abracen a sus familias". Trump prevé una victoria rápida y sencilla.

#URGENTE: 🇺🇸🇨🇺TRUMP SOBRE CUBA: "Cuba ha colapsado. Lo manejaremos tan pronto como nos encarguemos de la República Islámica de Irán… luego, de regreso, haremos una pequeña parada breve". Trump dice que el 95% de los cubanos votó por él, y no se olvida de ellos. «Estas son… pic.twitter.com/fHaZgnLUM5 — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) June 4, 2026

En Cuba se enfrenta a un régimen agonizante –según él– desesperado por negociar. A la crisis energética que arrastraba en los últimos años, pese a la ayuda del petróleo venezolano –que vendía en lugar de usarlo para dar servicio a sus ciudadanos– y otros regalos de sus aliados comunistas, se han unido las medidas de presión adoptadas por EEUU desde la captura de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.

Las sanciones estadounidenses han provocado la salida masiva de cadenas hoteleras y compañías internacionales del país, dejando al régimen debilitado y sin capacidad de maniobra. El abandono de Meliá, Iberostar, Blue Diamond, Visa y Mastercard ha sido determinante. Pero aún falta la estocada final.

Apunta al corazón de la dictadura

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha incluido en su lista negra –Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas– al mismísimo presidente de Cuba, el dictador Miguel Díaz-Canel, y su círculo más cercano, incluida su mujer –Lis Cuesta– y su hijastro –Manuel Anido Cuesta, que se encuentra residiendo en España–.

Medida que el Gobierno estadounidense ha adoptado también para Alejandro Castro Espín, hijo del exdictador Raúl Castro –recientemente imputado en EEUU por el asesinato de cuatro personas en 1996–, y Raúl Alejandro Castro, nieto favorito y persona de confianza del mencionado exmandatario. Ambos habrían tenido un papel relevante en las negociaciones previas de La Habana con Washington.

Asfixiar al régimen

Al mismo tiempo, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha anunciado este jueves sanciones contra cinco instituciones del régimen de Cuba, que ha definido como "la capital mundial del terrorismo de la izquierda radical". Durante décadas, ha dicho, "el régimen en La Habana ha reclutado, entrenado y respaldado movimientos violentos marxistas y tercermundistas en todo nuestro hemisferio y más allá".

For decades, Cuba has been the world capital for radical left-wing terrorism. The regime in Havana has recruited, trained and backed violent Marxist and third-worldist movements across our hemisphere and beyond. Today, we are targeting the network that enables and funds Cuba's… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) June 4, 2026

"Hoy, estamos apuntando a la red que permite y financia las operaciones subversivas y radicales de Cuba", ha advertido antes de anunciar las sanciones que afectan al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (MINFAR), el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), Amistur Cuba, Comités para la Defensa de la Revolución (CDR) y Minera La Victoria, así como a "cualquier persona que proporcione servicios a estos actores".

Y esto incluye a "los bancos extranjeros y otras empresas que proporcionen servicios a estas entidades" que –ha aseverado– "deben congelar esas actividades". "La Administración Trump ya no tolerará regímenes marxistas radicales en nuestro hemisferio que busquen amenazar la seguridad nacional de EEUU y participar en operaciones de influencia para exportar su 'revolución' venenosa y malvada a nuestro país y al resto del mundo", ha sentenciado.

Díaz-Canel, indignado

El dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, no ha tardado en reaccionar a las nuevas medidas de presión del Gobierno estadounidense. Trump "hace nuevas declaraciones amenazadoras contra Cuba" y "el Departamento del Tesoro incorpora nuevos nombres de dirigentes, organizaciones y empresas cubanas a una lista ilegítima de sanciones", ha resumido el dirigente en una publicación en X.

El presidente de EE.UU hace nuevas declaraciones amenazadoras contra #Cuba; y el Departamento del Tesoro incorporó nuevos nombres de dirigentes, organizaciones y empresas cubanas a una lista ilegítima de sanciones. Están dirigidas a reforzar las medidas de #bloqueo y el… — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) June 4, 2026

"Están dirigidas a reforzar las medidas de bloqueo y el escenario de conflicto entre Cuba y Estados Unidos", ha considerado Díaz-Canel. "Esta ceguera política se añade a las medidas coercitivas aplicadas en las últimas semanas contra nuestro país, diseñadas para dañar al pueblo cubano", ha insistido. "La agresividad y perversión del gobierno yanqui chocará con nuestra decisión de enfrentar los peores escenarios y resistir la arremetida imperial".

Una idea que el dictador ha repetido desde que se iniciaran las negociaciones con Washington, hace ya meses, ante la insistencia de la delegación estadounidense en la necesidad de que se produzca un cambio de régimen y líderes políticos en Cuba, al entender que los actuales han demostrado ser "incapaces" de cambiar la situación y sacar al país de la terrible crisis humanitaria que la propia dictadura –en el poder desde hace 67 años– ha provocado.