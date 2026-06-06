El dictador Raúl Castro reaparece tras ser imputado: "Raúl es Cuba y a Cuba no se toca"

El expresidente de Cuba Raúl Castro ha asistido este sábado en un acto de homenaje por su 95 cumpleaños, siendo esta su primera aparición en público desde que EEUU anunciara el pasado 20 de mayo la imputación del líder cubano por por el derribo en 1996 de dos aviones civiles en aguas internacionales.

El acto, celebrado en el Teatro Karl Marx, se convirtió en un homenaje cargado de simbolismo político en el que el actual mandatario, Miguel Díaz-Canel, elevó a Castro a la categoría de "emblema nacional". En su discurso al exdirigente defendió que el país atraviesa un momento crítico, asegurando que "la patria vive horas cruciales, amenazada como nunca antes por el imperialismo".

Díaz-Canel centró buena parte de su intervención en denunciar las sanciones estadounidenses, que, según sus palabras, están asfixiando la economía de la isla. "En los primeros cinco meses del año Cuba solo ha recibido un barco de combustible, de 40 que habría demandado en ese período", lamentó, tras arremeter contra las nuevas medidas de Washington.

El presidente cubano fue más allá al calificar la presión internacional como "un acto de genocidio que impone terribles limitaciones a la vida cotidiana de nuestro pueblo", al tiempo que reforzaba la figura de Castro como símbolo de resistencia. "Raúl es Cuba y a Cuba no se toca", proclamó, insistiendo en que la isla resistirá mientras haya ciudadanos dispuestos a defenderla.

Cuba vive horas críticas por la presión de EE.UU

El que fuera el último líder de la revolución castrista se enfrenta a una acusación por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, uno de los momentos de confrontación más intensos entre el Gobierno de Washington y La Habana. Los cazas cubanos atacaron dos aeronaves civiles de la organización de exiliados del régimen de los Castro que trataba de ayudar a los balseros que huían de las garras de la dictadura en febrero de 1996.

Desde Washington, voces como la del congresista republicano Mario Díaz-Balart aseguran que "hay muchas evidencias de que Raúl Castro personalmente mandó derribar esas avionetas, donde fueron asesinados cuatro individuos", reavivando uno de los episodios más tensos en la relación entre ambos países.

La presión sobre La Habana no se limita al ámbito judicial. La Administración de Donald Trump ha intensificado en las últimas semanas su ofensiva contra la cúpula del régimen, con nuevas sanciones dirigidas tanto a instituciones clave como a quienes colaboren económicamente con ellas. Una estrategia que busca aislar aún más a la dictadura en un momento de profunda crisis interna.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha elevado el tono al calificar a Cuba como "la capital mundial del terrorismo de la izquierda radical", acusando al régimen de décadas de apoyo a movimientos violentos en todo el mundo.

For decades, Cuba has been the world capital for radical left-wing terrorism. The regime in Havana has recruited, trained and backed violent Marxist and third-worldist movements across our hemisphere and beyond. Today, we are targeting the network that enables and funds Cuba's… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) June 4, 2026

Frente a este escenario, Díaz-Canel optó por una mezcla de victimismo y retórica conciliadora. "Cuba no provoca, no agrede ni desafía. Seguimos apostando por un clima de entendimiento con Estados Unidos sobre la base del respeto mutuo, a pesar de nuestras diferencias, como se demostró que sí es posible", concluyó.