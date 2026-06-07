Incertidumbre en Perú: la segunda vuelta decide entre Fujimori y Sánchez

Las urnas han abierto este domingo a las 7:00 horas (14:00 en la España peninsular) en Perú para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en un proceso marcado por la alta expectación y la incertidumbre sobre el resultado final. Las elecciones enfrentan a la candidata de la derecha, Keiko Fujimori, y al aspirante de la izquierda radical, Roberto Sánchez.

Más de 27 millones de ciudadanos están llamados a votar en un país donde también se contabilizan más de 1,2 millones de peruanos residentes en el extranjero con derecho a sufragio. La jornada se ha desarrollado en 92.766 mesas de votación desplegadas por todo el territorio nacional.

Sin embargo, el inicio de la jornada electoral ha presentado algunos problemas logísticos. Y es que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha confirmado que el material electoral se ha entregado en todos los centros de votación habilitados. Aun así, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha informado de que, varias horas después de comenzar la votación, todavía no se habían constituido 10.064 mesas, lo que equivale aproximadamente al 11% del total. A pesar de este retraso, más de 80.000 mesas ya estaban instaladas y en funcionamiento.

Cabe destacar el amplio dispositivo de seguridad desplegado para la jornada electoral, en el que participan alrededor de 45.000 miembros de las Fuerzas Armadas y 61.000 agentes de la Policía Nacional, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo del proceso.

La jornada de ambos candidatos

En el plano político, ambas candidaturas han protagonizado actividades durante la jornada electoral. Keiko Fujimori ha iniciado el día en un local de su partido en Villa El Salvador, donde ha destacado la participación de unos 95.000 voluntarios encargados de fiscalizar el proceso. Posteriormente, ha participado en el tradicional desayuno electoral en Lima y ha votado en el distrito de San Borja, sin hacer declaraciones a la prensa tras entregar su papeleta.

Por su parte, Roberto Sánchez ha comenzado la jornada en Huaral, al norte de Lima, donde ha hecho un llamamiento a votar "con esperanza" y ha apelado a la conciencia democrática de la ciudadanía. Después, ha votado también en San Borja.

En este contexto, el debate político en el país se ha visto marcado por fuertes críticas hacia el candidato de la izquierda. Distintas voces del análisis político han advertido de que su entorno y su discurso se sitúan en posiciones cercanas a la izquierda radical, señalando su vinculación con el proyecto político de Pedro Castillo y su proximidad a sectores como el etnocacerismo de Antauro Humala.

En esta línea, el abogado y periodista peruano Aldo Mariátegui, advirtió hace unos días en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio, que en caso de que esta opción resultara vencedora, el país podría entrar en una etapa de grave inestabilidad política y económica.

En la entrevista afirmó que "lo que tienes al frente es tan peligroso que será una locura y un suicidio no votar por Keiko Fujimori con todos los defectos que pueda tener", además de alertar de un posible impacto negativo en la inversión y en la economía si sale elegido Sánchez.

Un escenario muy ajustado

La campaña llega a su punto culminante tras semanas de alta polarización política. Las encuestas publicadas antes de la jornada electoral mostraban un escenario muy ajustado, con ventajas variables para uno y otro candidato dentro del margen de error. A ello se suma la fragmentación del voto en la primera vuelta y el desgaste institucional acumulado en los últimos años en el país.

En este contexto, distintos analistas han señalado que el voto en el exterior podría ser decisivo, especialmente en países como España, donde vive una parte importante del electorado peruano y donde también se ha llevado a cabo hoy la votación en el recinto de Ifema.

La jornada electoral concluirá a las 17:00 horas (24:00 en la España peninsular), momento en el que comenzará un recuento que se prevé ajustado y posiblemente lento, debido a la complejidad logística del proceso y al sistema de revisión de actas en zonas rurales y de difícil acceso.