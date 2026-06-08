Dos "conteos rápidos" dan un empate técnico en Perú con el radical Sánchez por delante

Cuatro horas después del final de la jornada electoral, se revelaron los datos del "conteo rápido" por parte de las dos principales empresas encuestadoras. Se trata de una técnica que tiene un margen de error de entre 1% y 1,9%, mucho más precisa que el sondeo a pie de urna que es de 3%. Para hacerlo, recogen muestras de las actas oficiales de escrutinio en diferentes zonas del país y también del extranjero.

De acuerdo con los datos recogidos por la asociación civil Transparencia en colaboración con Ipsos Perú, con el conteo rápido al 100%, Roberto Sánchez tendría el 50,3% y Keiko Fujimori el 49,7% de los votos. Por su parte, la empresa Datum hizo lo propio para América TV y dio un 50,14% para el candidato de la izquierda radical Sánchez y 49,86% para la representante del fujimorismo. Es decir, en ambos casos un empate técnico.

Estas cifras difieren de los datos de los sondeos a pie de urna de las 5 de la tarde, hora en la que cerraron las mesas electorales. En ese momento, Ipsos dio como ganadora a Fujimori con el 50.7% de los votos frente al 49.3% de Sánchez, mientras que Datum un 50.53% y 49.47%, aunque con un margen de error bastante mayor.

Mientras tanto el escrutinio es lento, y con el 51,15%, Fujimori está por delante con un 52,71% y Sánchez 47,29%, aunque aún faltan muchos votos por registrar en diferentes zonas del país, algunas de las cuales suelen votar mayoritariamente por la izquierda, tal y como ocurrió hace 5 años por el hoy encarcelado Pedro Castillo.

Sin embargo, los expertos en materia electoral han insistido en la necesidad de esperar los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, informó que el resultado final de la segunda vuelta presidencial estaría "en los próximos 30 días".