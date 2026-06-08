Dos encuestadoras dan como ganadora en Perú a Keiko Fujimori a boca de urna

Pese al enorme caos en la primera vuelta del 12 de abril y a las irregularidades en la instalación de las mesas, este domingo la segunda vuelta electoral transcurrió con cierta normalidad, más allá de algunos reclamos y denuncias en algunos colegios electorales.

A la espera de los primeros resultados del conteo rápido y del escrutinio oficial de las autoridades electorales, los medios de comunicación dieron a las 5 de la tarde, medianoche en España, los datos de las encuestas a boca de urna, aunque advirtieron de la necesidad de esperar hasta las cifras oficiales.

La cadena de TV Latina hizo público el trabajo de Ipsos que dio como ganadora a Keiko Fujimori con el 50.7% de los votos frente al 49.3% de Roberto Sánchez. Por su parte, América TV difundió los datos de Datum. En este caso, la candidata de Fuerza Popular también obtuvo la mejor votación con 50.53% y el representante de la izquierda radical de Juntos por el Perú un 49.47%.

Sin embargo, los expertos en materia electoral han insistido en la necesidad de esperar los resultados del conteo rápido y posteriormente los emitidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Por su parte, Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, informó que el resultado final de la segunda vuelta presidencial estaría "en los próximos 30 días".