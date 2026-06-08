Keiko Fujimori encabeza el escrutinio en Perú, pero con un empate técnico con el radical Sánchez

A diferencia de la primera vuelta del 12 de abril en la que el escrutinio fue muy lento, provocado por un conteo muy complejo por los 35 candidatos que se presentaron a la presidencia con sus respectivas listas de diputados y senadores, esta vez las autoridades electorales han avanzado a mejor ritmo.

Con el escrutinio al 62,2%, Keiko Fujimori encabeza el recuento con un 52.68% por delante de Roberto Sánchez con el 47,32%, aunque falta por contar los votos de varias regiones alejadas en las que el radical de izquierda mantiene alguna ventaja.

Sin embargo, sobre las 21:00 horas, cuatro horas después del final de la jornada electoral, se revelaron los datos del "conteo rápido" por parte de las dos principales empresas encuestadoras. Se trata de una técnica que tiene un margen de error de entre 1% y 1,9%, mucho más precisa que el sondeo a pie de urna que es de 3%. Para hacerlo, recogen muestras de las actas oficiales de escrutinio en diferentes zonas del país y también del extranjero.

De acuerdo con los datos recogidos por la asociación civil Transparencia en colaboración con Ipsos Perú, con el conteo rápido al 100%, Roberto Sánchez tendría el 50,3% y Keiko Fujimori el 49,7% de los votos. Por su parte, la empresa Datum hizo lo propio para América TV y dio un 50,14% para el candidato de la izquierda radical Sánchez y 49,86% para la representante del fujimorismo. Es decir, en ambos casos un empate técnico.

Estas cifras difieren de los datos de los sondeos a pie de urna de las 5 de la tarde, hora en la que cerraron las mesas electorales. En ese momento, Ipsos dio como ganadora a Fujimori con el 50.7% de los votos frente al 49.3% de Sánchez, mientras que Datum un 50.53% y 49.47%, aunque con un margen de error bastante mayor.

Reacciones de los candidatos

En su primera reacción a los resultados del "conteo rápido", Fujimori afirmó que respetará los resultados aunque aseguró que "van a ser días largos" hasta que se sepa el resultado final: "Nos encontramos en un empate técnico, hasta el momento no hay ningún ganador en esta contienda, por tal razón, serán días largo hasta conocerlo. Sería irresponsable definir el resultado en base a una muestra como es el conteo rápido que utiliza aproximadamente 1.000 actas de 90.000 que se tiene a nivel nacional".

En su corta comparecencia, agregó que "quiero decir al pueblo peruano no pierda la esperanza, necesitamos calma y serenidad y vamos a esperar con mucha fe el resultado final", entre aplausos de miembros de su partido.

🔴#Elecciones2026 | Keiko Fujimori se pronuncia tras contero rápido de IPSOS y Transparencia. Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) con 50.3% y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) con 49.7%.

➤ ONPE continúa procesando actas y actualizando los resultados minuto a minuto a nivel… pic.twitter.com/7rXAvgGIRi — Radio Uno (@radiouno_pe) June 8, 2026

Por su parte, Sánchez fue menos prudente y dio sus primeras palabras en tono de victoria: "Estamos en condiciones del respeto irrestricto de los resultados oficiales (...) queremos con mucho entusiasmo, con mucha esperanza que llegue ahora el momento de la defensa del voto de los pueblos profundos, los pueblos rurales y de todos peruanos". Agregó que "queremos poner delante de ustedes la serenidad, el respeto democrático, el sentido del voto del pueblo peruano".