El radical Sánchez mantiene su ventaja en Perú sobre una Keiko Fujimori que espera el voto extranjero

Pese a que durante gran parte del conteo Keiko Fujimori estuvo por delante, sobre la 1pm de este lunes, con casi el 94% del voto escrutado, el candidato de la izquierda radical, Roberto Sánchez alcanzó a la representante de Fuerza Popular y comenzó a distanciarse poco a poco. Sin embargo, la diferencia al 95% del recuento era de apenas unos 36.000 votos.

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En este punto, gran parte de los votos favorables a Sánchez que provienen del sur del país se habían contabilizado ya, aunque a falta de algunas zonas desde donde siguen ingresando datos al sistema electoral. Lo que espera ahora mismo Fujimori es que gran parte de lo que quede por contar en Lima la favorezca, y sobre todo el voto extranjero, donde se espera que Fujimori sea la más votada. También se esperan votos de zonas rurales, en los que las mayores preferencias las tendrá previsiblemente Sánchez. A la vez, hay más de 1.500 actas impugnadas, pendientes de revisión por parte de los jurados electorales.

Aunque fuera del Perú son 1.200.000 los peruanos habilitados para votar, no se espera mucho más de 300.000 en total, con una proporción aproximada de un 60% para Fujimori y 40% para Sánchez, algo que, de ocurrir, podría darle la victoria a la candidata de Fuerza Popular. De hecho, no son pocas las proyecciones que apuntan a este escenario, aunque nadie se atreve a dar seguridades en este punto.

Sea como sea, Perú se enfrenta ahora mismo a unos días de mucha tensión con dos partidos pendientes de un conteo cuyo resultado final aún tendrá que esperar.