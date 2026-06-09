Keiko Fujimori, a un paso de ganar las elecciones en Perú gracias al voto en el extranjero

Después de tres intentos fracasados –fue derrotada en 2011 por Ollanta Humala, en 2016 por Pedro Pablo Kuczynski y en 2021 por Pedro Castillo–, Keiko Fujimori podría llegar a la presidencia del Perú en estas elecciones del 2026, aunque de lograrlo será por un margen mínimo.

De hecho, cuando el recuento de votos sigue al 95,6%, sigue por detrás de su rival, el comunista Roberto Sánchez Palomino, pero la diferencia es mínima: menos de 27.000 votos separan a ambos candidatos.

Además, lo poco que queda por contar será, en principio, más favorable a la líder de Fuerza Popular: para empezar porque en Lima, con mucho la región más poblada del paí s, el recuento es de los más retrasados: está en el 96,8% y esto supone cerca de 200.000 papeletas por contar en una región en la que Fujimori se impone con un 63,4%. Por tanto, ahí podría recuperar cerca de 50.000 votos.

Pero sobre todo, la gran diferencia y el sorpasso definitivo podría llegar gracias al voto de los peruanos que viven en el extranjero: aquí el recuento está al 20% y la ventaja de Keiko es de más de 20.000 votos: de mantenerse esa proporción –se impone con un 66,35% por un 33,65% de Sánchez Palomino– la diferencia entre ambos candidatos sería de unos 100.000 votos, lo que garantizaría el triunfo de la derechista.

Como explicaba Martín Higueras en una de sus crónicas desde Lima, aunque fuera del Perú son 1.200.000 los peruanos habilitados para votar, sólo habrán ejercido su derecho unos 300.000, de los que se esperaba que aproximadamente un 60% apoyasen a Fujimori y un 40% a Sánchez Palomino, unos porcentajes que, por el momento, están siendo aún más contundentes.

De hecho, la página de predicciones políticas Polymarket ha disparado en las últimas horas las posibilidades de victoria de Fujimori: en la tarde del pasado domingo la apuesta también favorecía a la candidata de la derecha, pero sus posibilidades eran de un 60%, ahora han crecido hasta el 95%, después de dispararse casi un 15% en las últimas 24 horas.

No obstante, puede haber y está habiendo impugnaciones de votos en determinadas circunscripciones y, dado lo ajustado que será el resultado final, esto y el propio recuento harán que no haya un desenlace oficial hasta dentro de bastantes días.