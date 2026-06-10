La presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia, Gloria Elena Arizabaleta, ha ordenado este miércoles la "suspensión provisional" del presidente Gustavo Petro hasta el próximo 21 de junio, fecha en la que se celebrará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en el país.

La medida, ordenada por una congresista del mismo partido de Petro, supone "suspender provisionalmente del ejercicio del cargo" al jefe del Estado mientras se tramita una investigación abierta contra él por una presunta intervención en el proceso electoral, una conducta prohibida por la legislación colombiana para los funcionarios públicos. La suspensión se mantendrá, según la resolución adelantada por EFE, hasta las 16:00 horas locales del día en que los ciudadanos volverán a las urnas para elegir al sucesor de Petro.

De concretarse esta medida, inédita en el país, Petro, quien está de visita en Nueva York, donde hoy intervendrá en el Consejo de Seguridad de la ONU, sería el primer presidente de Colombia en ser suspendido del cargo, aunque la decisión final dependerá del Senado, único que tiene la potestad para hacerlo. Por lo cual, la medida de hoy carece de validez, según los juristas consultados por EFE.

Sin embargo, según Arizabaleta, la suspensión provisional del mandatario puede ordenarse "siempre y cuando se evidencien serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio público posibilita la interferencia del autor de la falla en el trámite de la investigación".

Posteriormente, el congresista colombiano Alejandro Ocampo, miembro también de la comisión, ha asegurado que todavía no se ha tomado ninguna decisión: "Quiero informar a la opinión pública que no hay ninguna decisión tomada contra el presidente de la República, Gustavo Petro. Que no es cierto, como han dicho algunos medios, que la Comisión de Acusaciones ha suspendido al presidente Gustavo Petro", expresó Ocampo, representante del Pacto Histórico, el partido del mandatario.

Investigado por interferir en las elecciones

La investigación fue abierta de oficio el pasado 26 de mayo por la propia Comisión de Investigación y Acusación tras las declaraciones públicas y los mensajes difundidos por Petro en redes sociales durante la campaña presidencial. Diversos sectores políticos habían denunciado que el mandatario estaba participando activamente en favor del candidato oficialista, el senador izquierdista Iván Cepeda.

La legislación colombiana prohíbe a los cargos públicos intervenir en actividades partidistas o en controversias electorales, salvo el ejercicio del derecho al voto. La Comisión sostiene que existen indicios suficientes para investigar si Petro vulneró esa prohibición mediante sus continuas publicaciones y pronunciamientos durante la campaña. Si tras las pesquisas apreciara indicios de delito o responsabilidad política, debería elevar una acusación al Senado, que actuaría como juez político en el procedimiento porque, según la Constitución, es el único que puede suspender al presidente.

La segunda vuelta la disputarán el próximo 21 de junio el abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, quien el 31 de mayo fue el más votado en la primera vuelta, con 10,3 millones de votos (43,78 %), y el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, que obtuvo 9,7 millones (40,98 %).