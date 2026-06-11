Apartan del cargo a la congresista colombiana que ordenó suspender al presidente Petro

La crisis política desatada en Colombia por la orden de suspender al presidente Gustavo Petro por hacer campaña e intervenir en las elecciones de forma ilegal ha dado este jueves un giro inesperado. La Procuraduría General, lo que en España sería el Ministerio Fiscal, ha apartado provisionalmente de su cargo a la congresista Gloria Arizabaleta, la misma que ordenó la suspensión cautelar del mandatario.

El organismo considera que Arizabaleta se extralimitó en sus funciones y pudo cometer un delito de prevaricación al dictar una medida para la que sólo el Senado tenía competencias legales.

La congresista, que preside la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, había ordenado el miércoles la suspensión temporal de Petro por intervenir en la campaña electoral para favorecer al candidato de izquierdas Iván Cepeda.

Según Arizabaleta, mantener al presidente en el cargo podía dificultar la investigación abierta contra él. Por eso decidió apartarlo cautelarmente mientras se tramita el caso. Sin embargo, la medida provocó una enorme polémica porque la Constitución colombiana no le otorga esa facultad. En caso de que existan motivos para sancionar al presidente, corresponde al Senado decidir sobre una eventual suspensión, no a una congresista de forma individual.

Por ello, la Procuraduría decidió suspender a Arizabaleta hasta el próximo 20 de julio, fecha en la que finaliza su mandato como diputada del Pacto Histórico, el mismo partido de Petro.

A Petro le pilla en la ONU

Toda la polémica ha pillado al presidente Petro en Nueva York, participando en actos de la ONU. Durante su intervención, Petro se reivindicó como el todavía presidente de Colombia y rechazó las teorías que apuntan a que no abandonará el cargo el próximo 6 de agosto.

"El día final de mi mandato saldré, no sé a dónde y a qué", declaró Petro ante el Consejo de Seguridad en la que dijo que sería su última intervención como mandatario. "Como ciudadano de la República de Colombia y no como presidente", añadió.

Denuncia una maniobra de "extorsión al Gobierno"

En mitad de la sesión, Petro se ausentó para atender a los medios a las puertas del órgano de paz de la ONU y defenderse de las acusaciones. El mandatario sostuvo que no ha hecho "intervenciones políticas", apuntó a una violación de la ley colombiana y denunció estar siendo víctima de una maniobra de "extorsión" a su Gobierno.

Petro explicó que "el abogado" de Gloria Arizabaleta, la presidenta de la comisión que ordenó la suspensión, "es el abogado de Abelardo de la Espriella", el candidato ultraderechista a sucederle que venció en la primera ronda de los comicios: "Es un atentado de otro que sí quiere hacer un autoatentado, pero para ganar las elecciones", aseguró Petro.

Pendientes de Senado

La investigación contra Petro sigue abierta desde finales de mayo. El mandatario ha sido denunciado varias veces por comentar casi a diario la campaña presidencial y responder públicamente a dirigentes de la oposición a través de las redes sociales.

Aunque la comisión no tiene las competencias para suspender a un presidente, el Senado sí. Y, de concretarse la medida, Petro sería el primer presidente de Colombia en ser suspendido del cargo.

Mientras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reforzó su entrada en la campaña electoral colombiana y prometió este miércoles que el país contará "con el apoyo y la fuerza total" de Washington si el candidato ultraderechista se impone en la segunda vuelta.