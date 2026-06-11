El escrutinio en Perú se mantiene lento, en especial por cientos de actas de votación observadas e impugnadas, y un voto exterior que tarda en registrarse. De acuerdo con varios estudios de expertos, la mayoría de estos votos podría beneficiar a Keiko Fujimori, lo que le podría dar la victoria. De hecho, a las 22:45 de este miércoles, Fujimori volvió a estar por delante. Con el 98.208% del escrutinio, la candidata de Fuerza Popular llegaba al 50.001% frente al 49.999% del representante de la izquierda radical Roberto Sánchez, con una diferencia de 466 votos.

Horas antes, y en previsión de este momento, Sánchez lanzó un mensaje en la que rechazaba el proceso de conteo de votos, y amenazó en reaccionar: "Solo el Pueblo salva al Pueblo, con esperanza y democracia defenderemos la victoria popular. Las maniobras y voluntades por torcer la democracia encontrarán un Frente Democrático y contundente contra el autoritarismo. ¡Viva la victoria ciudadana y Popular!"

Solo el Pueblo salva al Pueblo, con esperanza y democracia defenderemos la victoria popular. Las maniobras y voluntades por torcer la democracia encontrarán un Frente Democrático y contundente contra el autoritarismo. ¡Viva la victoria ciudadana y Popular! — Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) June 10, 2026

Además, en declaraciones a los periodistas, dijo invocar con "energía" que se respete la voluntad del pueblo, y agregó que "la gente tiene derecho" a manifestarse en las calles y que se trata de una "autoconvocatoria", que circula en redes sociales. Remarcó que "si el pueblo se está movilizando, llamo a la respuesta democrática y a una acción pacífica".

Por su parte, Fujimori dijo que se mantienen "muy prudentes, vamos a esperar las cifras oficiales pero sin duda cuando aumenta el conteo, sobre todo de las actas que vienen del extranjero pues nos da mucho aliento". Además, apuntó que "también tenemos que entender que nuestro país está fragmentado y vamos a tener que sobre todo tender puentes de unidad".

Ante esta situación, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) pidió calma tanto a la ciudadanía como a los actores políticos y esperar el final del escrutinio: "El JNE exhorta a la ciudadanía, organizaciones políticas y actores públicos a mantener la calma y esperar con responsabilidad la culminación de las etapas previstas por la legislación electoral para la segunda elección presidencial". En un comunicado, subrayó que "reafirma su compromiso con la legalidad, la transparencia y el respeto irrestricto de la voluntad popular expresada en las urnas".