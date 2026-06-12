Cuba anuncia medidas liberalizadoras en plena crisis para evitar el colapso

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha anunciado un conjunto de reformas económicas de carácter liberalizador y descentralizador, con medidas que afectan al sector estatal, el comercio exterior, la inversión extranjera y la estructura del Gobierno, en un contexto de crisis económica en la isla.

El mandatario ha defendido estos cambios asegurando que "son tiempos en que hay que cambiar" y que responden a "las exigencias de los tiempos actuales", en declaraciones difundidas por la televisión estatal cubana.

"El país no está detenido. El país está enfrentando con inteligencia toda esta situación. No todo lo podemos decir tan claramente porque el enemigo está acechando todo lo que hacemos. Nuestra respuesta tiene que ser la de la unidad", agregó el presidente.

Entre las principales medidas anunciadas se encuentra el aumento de la "autonomía" de las empresas estatales, que podrán gestionar con mayor libertad los salarios, la inversión de beneficios, las operaciones de importación y exportación, la asociación con otros actores económicos, el diseño de planes de negocio y el acceso al mercado cambiario.

Díaz-Canel ha señalado también la intención de reducir las trabas burocráticas y avanzar hacia un modelo más flexible en la gestión económica, en el que se combinen planificación central y mecanismos de mercado.

Apertura a nuevos actores en turismo, inmobiliario y campo

El paquete de reformas incluye la incorporación de "nuevos actores" en sectores estratégicos como el turismo, con el objetivo de "explotar" el parque hotelero tras la retirada total o parcial de empresas extranjeras en los últimos años.

También se contemplan cambios en el negocio inmobiliario, donde se prevé la entrada de "nuevas modalidades" de gestión y participación de actores no estatales, sin que se hayan detallado aún los mecanismos concretos.

En el ámbito agrícola, se permitirá a los productores un acceso más directo a los insumos, la posibilidad de asociarse con distintos agentes económicos y una mayor participación en el mercado cambiario, además de una simplificación de trámites administrativos.

Reformas en el comercio exterior y apertura al capital extranjero

El presidente cubano ha anunciado la eliminación de las empresas importadoras estatales que intermediaban de forma obligatoria el comercio exterior, con el objetivo de dotar de mayor dinamismo a este sector.

Asimismo, el Gobierno pretende "incentivar" la inversión extranjera directa y ha subrayado el papel que podrán desempeñar los cubanos residentes en el exterior, que contarán con las mismas condiciones que los nacionales dentro de la isla. También se prevé la apertura de nuevos sectores de la economía a la iniciativa privada, ampliando el espacio para actores no estatales.

Se refirió, además, a la reforma del aparato del Estado que se había avanzado hace unas semanas y que se concretó con un proyecto de ley que prevé la reducción de 27 a 20 ministerios con el objetivo de tener una estructura "más ágil" y con "menos burocracia".

Asimismo, indicó que las reformas también buscan acabar con las "contradicciones" entre planificación central y mercado y entre centralización y descentralización.