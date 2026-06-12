Leopoldo López acusa a Delcy Rodríguez de convertir su casa en una residencia para ancianos: "Mataron a los perros"

El líder opositor venezolano Leopoldo López ha acusado a las autoridades de Venezuela de expropiar su vivienda familiar en Caracas, saquearla y convertirla posteriormente en un centro de atención para personas mayores. Según ha relatado en una entrevista concedida a CNN y recogida por Europa Press, durante la intervención también murieron los perros que permanecían en la propiedad.

López, que reside en España desde octubre de 2020, ha asegurado que la vivienda era la única propiedad que conserva en Venezuela. "Es la casa donde crecieron mis hijos, y lo robaron todo, la destrozaron por completo y mataron a los perros. Y la semana pasada, reinauguraron la casa como centro de atención sanitaria para personas mayores", ha denunciado.

El dirigente de Voluntad Popular ha vinculado lo ocurrido a su respaldo a la intervención estadounidense que, el pasado mes de enero, terminó con la salida del poder de Nicolás Maduro y su traslado a Estados Unidos para ser juzgado. "Después de que apoyara el despliegue de la Armada de los Estados Unidos para derrocar a Maduro, entraron en mi casa, la única propiedad que tengo en Venezuela, y lo robaron absolutamente todo", ha afirmado.

Según su versión, las autoridades no solo vaciaron el inmueble de sus pertenencias, sino que también acabaron con la vida de los animales que permanecían allí. "Mataron a los perros", ha insistido durante la entrevista.

Acusa a Delcy Rodríguez

López ha sostenido que este episodio refleja la ausencia de garantías jurídicas en el país y ha recalcado que las expropiaciones continúan produciéndose bajo el actual Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez.

"El mensaje es muy claro" y demuestra que "no hay Estado de Derecho" en Venezuela, ha señalado. Asimismo, ha defendido que su caso no constituye una excepción, sino que forma parte de una práctica que, a su juicio, afecta desde hace años a miles de ciudadanos venezolanos.

"Este es un caso entre miles de expropiaciones que han tenido lugar en Venezuela. Esto lleva sucediendo desde hace años. Y ahora está ocurriendo bajo el mandato de Delcy Rodríguez. No es una decisión de Maduro", ha declarado.

El opositor ha responsabilizado directamente a la presidenta encargada de ordenar la actuación sobre su vivienda. "Fue Delcy Rodríguez quien decidió hacer esto, expropiar, destruir, matar a los perros y, básicamente, intentar encubrirlo con lo que parecen presentar como un programa social", ha zanjado.