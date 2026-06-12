Sánchez pide a Fujimori revisar de forma "exhaustiva" todo el proceso del escrutinio en Perú

El candidato de la izquierda radical Roberto Sánchez ha planteado a su rival, Keiko Fujimori, solicitar conjuntamente a las autoridades electorales peruanas "una revisión exhaustiva de todo este proceso" de la segunda vuelta presidencial, en un contexto de máxima igualdad en el recuento.

Con menos del 2% de los votos aún por escrutar, Sánchez ha explicado en rueda de prensa que ha trasladado a Fujimori la necesidad de una revisión "sobre todo en aquellos lugares donde hay indicio presunto de que no haya ocurrido transparencia como corresponde".

El escrutinio, con el 98,26% de los votos contabilizados, sitúa a Fujimori con el 50,005% de los sufragios –9.037.236 votos– frente al 49,995% de Sánchez –9.035.572 votos–, lo que deja una diferencia de apenas 1.664 votos entre ambos candidatos. El aspirante de Juntos por el Perú ha subrayado que la estrechísima distancia entre ambos hace necesario un conteo "absolutamente transparente y sin controversias", más allá del resultado final.

Acusaciones cruzadas y revisión del proceso

Sánchez ha afirmado que el partido de Fujimori busca anular votos en el sur del país, mientras su formación ha detectado posibles irregularidades en Lima y en el voto exterior, donde han solicitado la anulación de algunas mesas. El candidato ha defendido que una acción conjunta permitiría ofrecer a la ciudadanía "estabilidad, certeza y confianza total" en el proceso electoral, independientemente de quién resulte finalmente vencedor.

El partido Juntos por el Perú ha confirmado la impugnación de la votación en países como Estados Unidos y Argentina, donde la candidata de Fuerza Popular obtiene mejores resultados.

El secretario general de la formación, Ernesto Zunini, ha criticado además cambios en el sistema de registro de actas en la segunda vuelta, que han pasado del formato digital al físico, lo que habría provocado retrasos en el conteo del voto exterior. Según la formación, la falta de uniformidad en el procedimiento genera "incertidumbre y desconfianza" en un contexto de resultados extremadamente ajustados.

Llamamiento a la calma

En paralelo, Sánchez ha pedido que las movilizaciones de sus simpatizantes se mantengan de forma pacífica y ha solicitado que las autoridades no pongan obstáculos a las protestas, al considerar que se trata del ejercicio de un derecho democrático. El candidato ha defendido la necesidad de cerrar el proceso con garantías de transparencia para reducir la polarización política en el país.

El ganador gobernará Perú durante el periodo 2026-2031, en un contexto de inestabilidad política prolongada en el que el país ha tenido ocho presidentes en la última década debido a sucesivas crisis institucionales y destituciones parlamentarias.