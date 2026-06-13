Fujimori acaricia la Presidencia de Perú a falta de resolver unas 1.500 incidencias

El recuento de las elecciones presidenciales de Perú entra en su fase final con una clara favorita para ocupar el Palacio de Gobierno. La candidata conservadora Keiko Fujimori mantiene la delantera sobre el izquierdista Roberto Sánchez después de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) completara este viernes el procesamiento del 100% de las actas recibidas.

Con el 98,32% del escrutinio contabilizado, la líder de Fuerza Popular suma 9.043.384 votos (50,012%), frente a los 9.039.074 sufragios (49,988%) obtenidos por Sánchez. La diferencia es de 4.310 votos.

La ONPE terminó de procesar las últimas nueve actas que quedaban pendientes, procedentes de una remota zona amazónica de la región de Loreto. A partir de ahora, el resultado definitivo depende de las 1.556 actas impugnadas, observadas o con errores materiales que deben revisar los Jurados Electorales Especiales.

Sin embargo, todo apunta a que Fujimori consolidará su ventaja. Buena parte de las incidencias pendientes corresponden a Lima, la capital peruana y el principal bastión electoral de la candidata conservadora, donde obtuvo una ventaja significativa sobre su rival. Por ello, en el entorno fujimorista existe la convicción de que el recuento final debería reforzar, y no reducir, su ventaja actual.

La propia Fujimori se mostró este viernes confiada en el sistema electoral y pidió paciencia mientras concluyen las revisiones que, según estima, podrían prolongarse una semana. La candidata recordó que la conservación de las papeletas permite realizar recuentos cuando existen reclamaciones y aseguró que el procedimiento aporta "credibilidad" y "confianza" al resultado.

Mientras tanto, Sánchez propuso solicitar conjuntamente una revisión "exhaustiva" del proceso electoral. El candidato de Juntos por el Perú afirmó que existen dudas sobre determinadas mesas, de hecho, el partido ha impugnado la votación en países como Estados Unidos y Argentina, donde la candidata de Fuerza Popular obtiene mejores resultados.

La propuesta fue rechazada por Fuerza Popular. El candidato a vicepresidente de la formación, Luis Galarreta, recordó que los mecanismos de revisión ya están previstos en la legislación electoral y que corresponde a las autoridades, y no a los candidatos, decidir qué mesas deben ser sometidas a recuento.