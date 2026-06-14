Maria Corina Machado agradece a Trump el golpe al Tren de Aragua y celebra el desmantelamiento del legado chavista

María Corina Machado ha vuelto a elogiar el papel de Donald Trump en la transformación política y de seguridad que vive Venezuela. La líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025 agradeció este sábado al presidente de Estados Unidos las acciones emprendidas contra las organizaciones criminales que durante años llevan actuando en el paíis con total impunidad, entre ellas el temido Tren de Aragua, cuyo máximo jefe, Héctor Guerrero, alias Niño Guerrero, fue eliminado en una operación conjunta de Washington y Caracas.

Trump anunció que el Comando Sur de Estados Unidos ejecutó un ataque "rápido y letal" contra el líder de la organización criminal en el estado de Bolívar. Posteriormente, las autoridades venezolanas confirmaron el operativo y explicaron que contó con cooperación tecnológica e intercambio de información de inteligencia entre ambos países.

En un mensaje publicado en la red social X, Machado aseguró que en los últimos días ha comenzado el "desmantelamiento de grupos armados, organizaciones criminales y mafias" que operaban libremente en Venezuela y que habían extendido sus tentáculos por toda la región. Entre ellas citó expresamente a la organización terrorista Tren de Aragua.

A propósito de los hechos en la zona minera de Guayana El pasado 3 de enero inició una nueva etapa en nuestra larga marcha hacia la Libertad de Venezuela, gracias a la acción decisiva del Presidente Trump y su administración. Desde entonces, hemos sido testigos de hitos que… — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) June 13, 2026

La dirigente opositora denuncia que estos grupos "nacieron al amparo del chavismo" y actuaron durante años "en complicidad con la tiranía". A su juicio, el daño causado a Venezuela en términos humanos, sociales, económicos y medioambientales ha sido "inconmensurable".

Machado vinculó estos avances al cambio político iniciado tras la caída de Nicolás Maduro. Según explicó, la captura y salida del poder del dirigente chavista abrió una "nueva etapa" para el paíis gracias a la "acción decisiva" de Trump y de su Administración. Desde entonces, afirmó, se han producido hitos que parecían imposibles hace apenas unos meses, desde la excarcelación de presos políticos hasta el progresivo desmantelamiento de las estructuras que sostenían al régimen.

"Todos estos logros eran impensables hace seis meses", subrayó Machado, que reiteró su agradecimiento al presidente estadounidense. No obstante, advirtió de que aún queda un largo camino por recorrer y llamó a los venezolanos a implicarse en la reconstrucción institucional del paíis, denunciar la presencia de estructuras criminales y defender las libertades recuperadas.

La muerte de Niño Guerrero supone uno de los golpes más importantes contra el crimen organizado venezolano en los últimos años. El cabecilla del Tren de Aragua permanecía huido desde 2023 y estaba considerado uno de los delincuentes más buscados de América Latina.