Mueren seis personas, entre ellas el cantante Oliver Tree y el youtuber Gaspi, al colisionar dos helicópteros en Brasil

Dos helicópteros colisionaron este domingo en pleno vuelo sobre la zona de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro, provocando la muerte de seis personas. Según han informado las autoridades brasileñas, no se han registrado supervivientes.

El accidente ocurrió a las 08:59 de la mañana en el suroeste de la ciudad. Los servicios de emergencia se desplazaron al lugar tras el impacto de ambas aeronaves, que terminaron cayendo en un recinto perteneciente a una iglesia abandonada y actualmente alquilado por la empresa de vehículos eléctricos BYD para almacenamiento.

Entre los fallecidos se encuentra el cantante estadounidense Oliver Tree, conocido por temas como Life Goes On y Miss You, esta última en colaboración con el DJ alemán Robin Schulz.

También ha muerto el creador de contenido argentino Gaspar Prim Díaz, conocido en internet como Gaspi, que acumulaba millones de seguidores gracias a sus vídeos de humor callejero. Las autoridades no han facilitado por el momento más detalles sobre la identidad del resto de víctimas.

Explosión y despliegue de emergencia

Según la información facilitada por los Bomberos, uno de los helicópteros sufrió una gran explosión tras impactar contra el suelo en un aparcamiento. Las llamas alcanzaron veinte vehículos eléctricos que se encontraban estacionados en el lugar, provocando nuevas explosiones.

La columna de humo generada por el incendio podía observarse desde varios kilómetros de distancia. El segundo aparato no llegó a explotar, aunque quedó volcado con el tren de aterrizaje hacia arriba tras el impacto.

Los restos de las aeronaves quedaron dispersos en un radio aproximado de 100 metros, lo que obligó a acordonar la zona para facilitar las labores de rescate e investigación. Para atender la emergencia fueron movilizados 45 militares y 15 vehículos, según han indicado los servicios de intervención.

Pilotos con experiencia e investigación

El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere, aclaró que el incendio ya fue controlado y que los equipos de bomberos aún permanecen en el lugar para retirar los restos de las aeronaves y los automóviles afectados.

Asimismo, detalló que en uno de los helicópteros viajaba el piloto junto a cuatro personas, una de ellas de nacionalidad extranjera, sin aclarar el país, mientras que en la otra viajaba solo el piloto. Ambos pilotos, según el alcalde, contaban con "mucha experiencia" y trabajaban como instructores de aviación.

Según el funcionario, las aeronaves realizaban vuelos de traslado hacia Angra dos Reis, en la Costa Verde, y la sierra fluminense. El área donde ocurrió el accidente cuenta con múltiples cámaras de seguridad, cuyas grabaciones ya están siendo recabadas para ponerlas a disposición de los peritos aeronáuticos. La investigación está siendo llevada a cabo por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) de la Fuerza Aérea Brasileña.