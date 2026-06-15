Quién era Gaspi, el youtuber que murió en el choque de helicópteros de Río de Janeiro

Un brutal choque en pleno vuelo ha conmocionado al entorno de las redes sociales a nivel global. En la mañana de este domingo, dos helicópteros colisionaron y se estrellaron en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro. Tras el impacto, la Policía de Brasil confirmó que uno de los pasajeros a bordo de los vehículos era el reconocido creador de contenido argentino de 23 años, Gaspar Prim Díaz, conocido mundialmente como Gaspi.

En la tragedia perdieron la vida otras cinco personas, entre ellas el realizador audiovisual argentino Lucas Vignale y el cantante y productor estadounidense Oliver Tree.

Nacido el 28 de diciembre de 2002 en Argentina, el joven alcanzó una enorme popularidad gracias a sus vídeos de humor bizarro y sus entrevistas callejeras. Consagrado en YouTube —donde acumulaba casi tres millones de suscriptores, una cifra similar a la de su perfil de Instagram—, se distinguía por realizar crónicas urbanas incómodas y políticamente incorrectas, portando siempre un característico micrófono negro envuelto en cinta aislante.

Solía ir un paso más allá del humor negro y su estilo incluía ataques verbales a los transeúntes y burlas explícitas.

Gaspi guardaba con celo su vida privada. Incluso alimentaba el misterio y hacía dudar a la audiencia sobre si era real o solo un producto de ficción. Sin embargo, absorbido por severos problemas emocionales, el creador desapareció por completo de las redes en la cima de su éxito durante gran parte de 2024.

Su metamorfosis vital

Su regreso se produjo con un vídeo íntimo y descarnado titulado La vuelta de Gaspi.

En esta pieza —que por su puesta en escena y su reflexión supuso un antes y un después en la cultura digital—, el youtuber, haciendo uso de su particular voz ronca, habló abiertamente sobre la crisis de salud mental que había atravesado.

Tras esta reaparición, comenzó una gira por España que lo llevó a sentarse en los canales de titanes como El Rubius o Ibai Llanos. No obstante, su confesión más profunda ocurrió en el plató de Jordi Wild. En esa entrevista, el público descubrió a la persona sin la máscara. Mostró profundas heridas derivadas de la ansiedad y la depresión.

Encauzar su vida

A partir de ahí, la audiencia conectó con un joven decidido a mejorar sus hábitos y encauzar su vida. En julio de 2025 materializó este cambio participando en el masivo torneo de boxeo entre influencers organizado por Ibai Llanos. Aunque perdió el combate sobre el ring, su proceso fue visto como una victoria. Bajó de peso, adoptó una rutina saludable y se entrenó con disciplina.

Recientemente, Gaspi dejó escrito en su perfil: "Hola. Este es, probablemente, uno de los vídeos más importantes de mi vida: mi primer documental. Dos meses después de La Velada del Año de Ibai, por fin ve la luz. Es un trabajo que inmortaliza una de las experiencias más increíbles que viví. Me tomé el tiempo de editarlo con calma; no quería perderme ningún detalle".

El nacimiento de una leyenda

Gaspi era el ejemplo vivo de los peligros de la fama digital y cómo esta devora a los jóvenes. A través de la exposición de sus propios problemas, se ganó a toda una generación. Su muerte con apenas 23 años ha hecho que muchos en las redes sociales hablen de él como el James Dean de la era de internet.