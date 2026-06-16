En libertad un ciudadano estadounidense acusado falsamente de abusar de un niño y al que Petro llamó "pedófilo"

Las imágenes grabadas con un móvil de un hombre acusado de abusar sexualmente de un menor de edad en un balcón al norte de Bogotá (Colombia) han corrido como la pólvora por las redes sociales en los últimos días y generado un intenso debate en el país. En las imágenes, donde apenas se percibe a ambos, se escucha a varias mujeres gritar al hombre para que suelte al niño y rogar que se llame a la policía, lo que motivó la rápida presencia de la Policía de Infancia y Adolescencia, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

El caso ha dado un giro radical. Los exámenes médicos oficiales y el relato del menor de siete años ante los peritos forenses arrojan una versión completamente diferente a la denuncia inicial que activó todas las alarmas. La policía detuvo a Grant Gail, un ciudadano estadounidense nacido en Texas señalado por presunto abuso, y tras la investigación, las autoridades y las declaraciones sugieren que los hechos no se corresponden con una agresión.

Fue todo invento de una loca. Pagará? El niño dijo que estaba furioso por un juguete y el tipo lo calmo, dentro quedaron los otros dos niños y la mujer, a su vez las pericias determinaron que no hubo abusopic.twitter.com/9tCw9pjaKT — Poirot (@Argenpoirot) June 16, 2026

El caso de Bogota: un extranjero, no confirman datos, estaba con un menor de 6 años en un balcón de un AIRBNB, una mujer denunció un abuso, por suerte la gente se unió; de ahi se llevaron a tres menores y una mujer. Ahora harán estudios médicos y entrevistas. pic.twitter.com/SH5QDhnZ9H — Poirot (@Argenpoirot) June 15, 2026

Según recoge la prensa colombiana, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses emitió un informe final en el que no se halló ninguna evidencia de maltrato o abuso sexual hacia el niño ni hacia los otros dos menores que se encontraban dentro del inmueble. Este hallazgo coincide con los informes médicos iniciales del centro hospitalario de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte que atendió la emergencia bajo el protocolo de Código Blanco, el protocolo intrahospitalario y de salud pública cuyo objetivo es activar una ruta de atención integral e interdisciplinaria para las víctimas de violencia sexual.

El relato del menor

Los investigadores no encontraron evidencias físicas ni biológicas de violencia en el menor y su relato ha sido clave para la defensa de Gail. Durante las entrevistas forenses, el niño explicó con detalle por qué se encontraba en el balcón con este adulto, al que él mismo ha identificado como su padre adoptivo.

Fuentes judiciales vinculadas al proceso apuntan a que salieron fuera por una rabieta infantil y el adulto trataba de calmar al niño, una situación muy alejada del acto de sometimiento que denunciaron los ciudadanos que presenciaron la escena desde la calle. El menor indicó que se enfadó por un asunto relacionado con un juguete, por lo que su padre se lo llevó fuera con el único objetivo de calmarle para que se le pasara el enfado.

El operativo de las autoridades permitió el rescate de tres hermanos de 4, 7 y 15 años de edad. Los menores se encontraban en el apartamento debido a que Grant Gail y su pareja sentimental, que estaba en el interior del apartamento, estaban adelantando de manera legal un proceso de adopción internacional en el país, razón por la cual viven de forma temporal en Bogotá.

Gustavo Petro le llamó pedófilo

El caso ha generado tal conmoción en el país que Gustavo Petro, presidente de Colombia, llegó a llamar "pedófilo" al ciudadano estadounidense antes incluso de conocer el resultado de la investigación. "El pedófilo estadounidense es de Texas y de derecha en los EEUU. Aquí se muestra la doble moral y la manipulación del electorado. Mientras una parte del electorado se mueve hacia las derechas extremas pensando que son defensores de la familia, resulta que muchos de la fracción ultraconservadora son pedófilos", publicó en la red social X.

El pedófilo estadounidense es de Texas y de derecha en los EEUU. Aquí se muestra la doble moral y la manipulación del electorado Mientras una parte del electorado se mueve hacia las derechas extremas pensando con son defensores de la familia, resulta que muchos de la fracción… https://t.co/iJleZs5fG0 — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 15, 2026

Un día después tuvo que recular: "Debo notificar a la sociedad colombiana porque mi compromiso es con la verdad, que el ciudadano norteamericano de origen en Texas, capturado en un apartamento del norte de Bogotá, al parecer no violó a ninguno de sus hijos adoptados en Colombia. Las imágenes engañaron a los colombianos que fueron en masa a defender el niño".

"Ahora sí hemos hecho víctimas a niños y niñas. Si se confirman estos indicios de los hechos, la justicia debe entregarle todos sus derechos como ser humano al estadounidense que, al parecer, solo quiso adoptar niños y niñas colombianas en el ICBF a través de una tercerización privada para las adopciones. He pedido que se acaben las tercerizaciones en el ICBF porque el Estado debe asumir su misión de cuidar de la niñez en Colombia cuando falla la familia", añadió.