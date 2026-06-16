Los organizadores del salto sin cuerda en Brasil no saben explicar el mortal accidente

Los tres hombres arrestados por la trágica pérdida de una mujer de 21 años que cayó al vacío durante una actividad de puentismo en Brasil han sido incapaces de justificar ante la Policía Civil brasileña las circunstancias que rodearon el fatal accidente.

La víctima, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, falleció el pasado fin de semana tras ser empujada sin el correspondiente equipo de seguridad. Los hechos tuvieron lugar en la conocida caminata de la Ponte do Esqueleto, una concurrida ruta de senderismo y turismo de aventura situada en el interior del Estado de São Paulo.

Los responsables de la actividad, que se encuentran bajo custodia judicial, han sido identificados por las autoridades como Vitor de Freitas Gonçalves, de 27 años; Luis Felipe Feliciano Egoroff, de 32, y Maicon Fernandes Cintra, de 42. Todos ellos participaban como organizadores del salto clandestino.

A través de las declaraciones grabadas en vídeo a las que ha tenido acceso la prensa local, Egoroff y Cintra admitieron ser los encargados de asegurar los anclajes antes de cada lanzamiento. Sin embargo, ninguno de los dos supo precisar cómo se habían distribuido las tareas de comprobación previas al turno de la víctima.

Relacionado Muere una joven de 21 años tras ser lanzada accidentalmente sin cuerda en un salto de puenting

"Siempre decimos que la cuerda es visible, es bien visible. Entonces es difícil entender cómo no lo vimos", ha manifestado Egoroff durante su interrogatorio. Por su parte, Cintra ha reconocido una evidente falta de protocolo al afirmar que la responsabilidad rotaba de forma improvisada entre los miembros del equipo. Entretanto, Gonçalves ha asegurado que su único cometido se limitaba a levantar a la participante para posicionarla adecuadamente.

Ante esta situación, la defensa legal de los tres implicados ha anunciado la presentación de un recurso para solicitar su puesta en libertad. El letrado argumenta que no existe base para una acusación por dolo, dado que sus clientes no tenían intención de provocar el desenlace fatal ni asumieron de forma voluntaria dicho riesgo en ningún momento.

El lugar del incidente se ubica a unos 150 kilómetros de la capital paulista y cuenta con un viaducto cuya altura oscila entre los 30 y los 35 metros. Tras el suceso, el Gobierno brasileño se plantea la demolición de la estructura, que formaba parte de una antigua vía ferroviaria abandonada hace tres décadas, con el objetivo de frenar la organización de eventos relacionados con deportes extremos.

Las impactantes imágenes del suceso, captadas en vídeo, muestran el instante en que los presentes alertan desesperados sobre la ausencia de amarre. Pese a que los testigos acudieron de inmediato a practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar, los servicios de emergencia solo pudieron confirmar el fallecimiento a su llegada al lugar de los hechos.