Petro suspende las operaciones contra las FARC a días de la segunda vuelta en Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, continúa haciendo de las suyas para influir en los resultados de la segunda vuelta de las elecciones generales que tendrán lugar el próximo domingo 21 de junio. Esta vez a golpe de decretazo. El punto central del texto: "Se suspenden, de manera temporal y focalizada, las operaciones militares ofensivas y especiales de policía, en el marco de la Mesa de Diálogos de Paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano".

La medida afecta por tanto a las disidencias de las FARC que conforman la organización armada, que surgió de una escisión de la Segunda Marquetalia y que opera fundamentalmente en el sur del país a través de dos bloques: los Comandos de la Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico. La orden, señala el propio Decreto 0603 de 2026, busca "facilitar el desplazamiento de sus integrantes hacia la Zona de Ubicación Temporal".

Es decir, que se concentren temporalmente en un área geográfica delimitada acordada entre el Gobierno y el grupo armado ilegal para que supuestamente sus miembros transiten hacia la vida civil. Un movimiento que resulta especialmente llamativo teniendo en cuenta la proximidad de los comicios. Petro lo firmó el sábado 13 de junio para que entrara en vigor al día siguiente y dar un respiro a los integrantes de los grupos armados en la semana previa a la celebración de la segunda vuelta.

El candidato del movimiento Defensores de la Patria –el abogado y empresario Abelardo de la Espriella, vencedor en la primera vuelta– ha venido denunciando durante la campaña distintas argucias del presidente para beneficiar al izquierdista Iván Cepeda, el artífice de la política de 'Paz Total' que ha permitido a los terroristas sentarse en la mesa de negociación y recibir todo tipo de prebendas con el pretexto de promover "transformaciones estructurales en los territorios más afectados por el conflicto armado".

El Tigre, como llaman a De la Espriella sus seguidores, ha prometido gobernar con "mano de hierro" contra la criminalidad, el narcotráfico y la corrupción si se convierte en el próximo presidente de Colombia. Mientras que el candidato oficialista, senador desde hace más de 10 años, ha presentado un proyecto continuista. Como era de esperar, en la primera vuelta, Cepeda logró imponerse en las zonas controladas por las disidencias de las FARC.

La denuncia del Tigre

A las bandas criminales no les interesa que gane la derecha, por lo que la decisión de suspender las operaciones contra ellas en estos días les da la posibilidad de salir de sus escondrijos y presionar a la población para que gane su protector. "Petro, mediante decreto, ordena suspender operaciones militares en contra de las FARC entre el 14 y 19 de junio con la falsa excusa de la paz", ha considerado De la Espriella, "para poder ejercer control sobre los votantes a punta de fusil".

Petro, mediante decreto, ordena suspender operaciones militares en contra de las FARC entre el 14 y 19 de junio con la falsa excusa de "la paz" Esto lo hace para poder ejercer control sobre votantes a punta de fusil. Petro nunca protegió al pueblo, por el contrario es cómplice… pic.twitter.com/oJMbVuuOVf — De La Espriella Presidente (@AbelardoPTE) June 16, 2026

"Petro nunca protegió al pueblo, por el contrario es cómplice de los bandidos que tienen al pueblo sometido", ha añadido a través de su perfil en la red social X. "Prometió acabar con el ELN en 3 meses pero pasó todo lo contrario, en 4 años duplicaron tropas y triplicaron el control territorial. Y ahora promueve un candidato que es amigo íntimo de estas organizaciones criminales", ha argumentado en otro post, el abogado y empresario.