Sheinbaum ve "probable" una reunión con Felipe VI en pleno deshielo diplomático con España

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha confirmado que estudia reunirse con el Rey Felipe VI durante la celebración del Mundial de fútbol, un encuentro que podría escenificar el acercamiento entre ambos países después de varios años de tensiones diplomáticas impulsadas durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum aseguró que las conversaciones para organizar la reunión están avanzadas. "Sí, es probable que sí", afirmó la dirigente mexicana, que explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene contactos con las autoridades españolas y con la representación de la Casa Real para concretar los detalles del encuentro. "Ya yo creo que mañana o pasado les podemos informar", añadió.

Aunque la mandataria no precisó ni la fecha ni el lugar de la reunión, sí señaló que previsiblemente se celebraría en Ciudad de México coincidiendo con la visita de Felipe VI al país norteamericano con motivo del Mundial.

El monarca tiene previsto desplazarse a finales de junio al estado de Jalisco para asistir al encuentro de la fase de grupos que enfrentará a España y Uruguay en Guadalajara. El partido se disputará la noche del día 26, madrugada del 27 en España.

Fin de años de desencuentros

La posible reunión llega después de una etapa especialmente complicada en las relaciones entre España y México. Durante la Presidencia de López Obrador, el Gobierno mexicano reclamó insistentemente una disculpa oficial de España por los abusos cometidos durante la conquista de América, una exigencia que provocó un notable enfriamiento de las relaciones bilaterales.

Aunque esa disculpa nunca llegó a producirse, Felipe VI reconoció el pasado mes de marzo, durante una exposición celebrada en Madrid, que durante la conquista hubo "mucho abuso", unas declaraciones que fueron bien recibidas por el Ejecutivo mexicano.

Desde la llegada de Sheinbaum al poder, ambos gobiernos han tratado de rebajar la tensión acumulada durante los últimos años. En abril, la presidenta mexicana participó en Barcelona en una cumbre de líderes progresistas en la que coincidió con Pedro Sánchez. Ambos dirigentes mantuvieron un encuentro en el que exhibieron una clara sintonía ideológica.

A ese acercamiento se han sumado en las últimas semanas las visitas a México del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y del vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo. Ambos fueron recibidos por Sheinbaum en Palacio Nacional y trasladaron la voluntad de reforzar unas relaciones que atraviesan una nueva etapa tras años de desencuentros diplomáticos.