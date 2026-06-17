El comunista Cepeda asegura que su salud "óptima" para presidir Colombia pese a los videos difundidos

El candidato oficialista a presidir el Gobierno de Colombia, Iván Cepeda, desmiente que esté incapacitado para ocupar el cargo. El comunista ha presentado en una rueda de prensa celebrada este martes un certificado médico que –según él– demuestra que su estado de salud es "óptimo en este momento" y está "en las mejores condiciones para ejercer" como jefe del Ejecutivo.

🚨🇨🇴 | #URGENTE SE LO TENÍA BIEN GUARDADO: El comunista Iván Cepeda, finalmente admitió que desde 2017 arrastra un cáncer de colon que en 2021 hizo metástasis en el hígado y que tras años de quimioterapias y una cirugía en 2022, se mantiene bajo un estricto seguimiento… pic.twitter.com/FxG1h8eqI7 — La Derecha Diario Colombia (@DerechaDiarioCO) June 17, 2026

De esta manera, ha respondido a las críticas recibidas de su rival en la segunda vuelta de las elecciones generales –que se desarrollarán el próximo domingo–, el candidato del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, que resultó vencedor en la primera ronda y ha compartido un vídeo en el que parece que a Cepeda incluso le cuesta caminar, afirmando que está "limitado para responder a momentos críticos".

Iván Cepeda no está bien de salud, no puede ni caminar. La Presidencia de Colombia es un trabajo extremadamente exigente, que para solucionar los problemas del pueblo, requiere de jornadas largas y exigentes. Alguien con problemas de salud está limitado para responder a… pic.twitter.com/jfh6oWZtHG — De La Espriella Presidente (@AbelardoPTE) June 16, 2026

¿Qué dice el certificado?

Previamente, De la Espriella había invitado a Cepeda a informar públicamente sobre su estado de salud. Algo que el candidato de la izquierda ha decidido hacer finalmente, apoyado por un certificado expedido el pasado 14 de junio por su médico, Luis Leonardo Rojas Puentes, en el que el facultativo señala que, tras haber sido tratado de un cáncer de colon y haber sufrido una posterior recaída, se encuentra únicamente en seguimiento oncológico.

"Desde el año 2022", señala el documento, se le han estado realizando "controles periódicos, clínicos, estudios de laboratorio e imágenes, sin evidencia hasta el momento de nuevas recaídas de la enfermedad". El candidato ha calificado como una "campaña difamatoria" la información difundida sobre su actual estado de salud. Algo que –además– "pertenece al ámbito de la intimidad", ha dicho en un intento por victimizarse ante la opinión pública.