El nuevo líder del Tren de Aragua presume de lujos y actividades ilegales en TikTok

El sucesor de Héctor Rusthenford Guerrero Flores alias Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua hasta que fue abatido la semana pasada durante una operación conjunta desarrollada por Estados Unidos y Venezuela contra el crimen organizado en el estado de Bolívar, ha seguido publicando vídeos en su cuenta de TikTok después de que su jefe muriera y él consiguiera huir de sus captores.

#AHORA | El régimen de Delcy Rodríguez informa de la operación conjunta con EEUU en la que fue neutralizado el Niño Guerrero. Se trató de una operación para "desarticular estructuras de delincuencia organizada" al sureste del estado Bolívar. pic.twitter.com/VXzNplAmLz — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) June 13, 2026

Humberto Martes, alias Humbertico, quien controlaba una zona de minería ilegal conocida como Kilómetro 88 antes de convertirse en el nuevo "líder supremo" y publicar hasta ofertas de trabajo para puestos indeterminados en abierto, no ha dudado en hacer alarde de coches de lujo, opulentas joyas, animales exóticos, gallos de pelea y enormes pedruscos de oro procedentes de la minería ilegal.

Todo en el marco de una gran mansión con sauna, discoteca, caballerizas, ruedo de arena para las peleas de gallos y un pequeño zoo que ha sido desvalijada por los habitantes de la zona de Las Claritas, entre los que habitualmente buscaba colaboradores y apoyos a base de regalos. En varios de los vídeos que ha compartido, vemos cómo se repartían televisores, electrodomésticos y otros obsequios entre los vecinos.

Captura de uno de los repartos de regalos entre los vecinos.

Pero, una vez que las Fuerzas Armadas venezolanas dieron vía libre a los vecinos, estos arramplaron con todo. La lujosa finca se convirtió en un campo de batalla, con cristales rotos, paredes derrumbadas y estancias vacías. No dejaron ni los grifos, muchos de ellos de oro. Desgraciadamente, los animales que no se llevaron han acabado muriendo y aún yacen putrefactos en sus jaulas.

Le vaciaron la casa a "HUMBERTICO" lider de la minería ilegal en el km 88, al Sur del estado Bolívar.

El mismo mantenía cierto control del sector y vivía "forrado en oro". pic.twitter.com/E2q5k5dUBb — El Palo 🇻🇪 (@ElPaloVen) June 10, 2026

Cabe recordar que el operativo, del que "Humbertico" logró escapar, se ha desarrollado dos meses después de que Venezuela aprobara –presionada por Estados Unidos– la nueva Ley de Minas, que permite la llegada de inversores extranjeros a estas zonas, hasta ahora controladas fundamentalmente por organizaciones criminales capitaneadas por jerarcas chavistas.

Los GAO en Bolívar

La organización SOS Orinoco viene siguiendo y visibilizando desde 2018 los impactos ambientales y sociales que la minería irregular está ocasionando en la Amazonia venezolana, particularmente en los parques nacionales y otras áreas protegidas. En paralelo, ha descubierto una gran trama delincuencial organizada que llega a todos los niveles del poder político y militar.

Y, como recogen sus informes, uno de los actores clave dentro de la misma son los Grupos Armados Organizados, que además están en permanente conflicto y ocasionan permanentes problemas de inseguridad entre los residentes. Entre ellos los "sindicatos mineros", que se han convertido en bandas criminales, los "pranatos" liderados por presos desde la cárcel, las megabandas y los guerrilleros de origen colombiano, como el ELN y las disidencias de las FARC.