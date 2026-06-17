El PP pide a la UE que rompa relaciones con la dictadura cubana

El Parlamento Europeo vota este jueves una nueva resolución que responda a la situación política y humanitaria en Cuba. El texto propuesto por el Partido Popular (PP), grupo mayoritario en la Cámara, considera que "la única salida a las dificultades, la pobreza y el aislamiento que sufre el pueblo cubano" es que se produzcan cambios económicos y políticos "profundos" que "conduzcan sin demora a una transición hacia una democracia plena y multipartidista en la que los disidentes no sean perseguidos, encarcelados, torturados ni asesinados y en la que se respeten los derechos y libertades fundamentales".

Por ende, "insta al régimen cubano a que proponga reformas económicas sostenibles y significativas con seguridad jurídica, apoyo a los agentes económicos independientes, iniciativas privadas, inversiones y libertades, como vías esenciales para evitar el colapso" al tiempo que "exhorta a la alta representante y a los Estados miembros a que aclaren que, a menos que se adopten a corto plazo medidas claras, concretas y significativas para introducir tales cambios", que deberían incluir "una hoja de ruta para la transición democrática en Cuba, la liberación inmediata e incondicional de los cerca de 1.300 presos políticos y la autorización para que los cubanos obligados a emprender el doloroso camino del exilio regresen sin represalias", la UE debe "suspender el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, que ha sido sistemáticamente violado por el régimen cubano".

Asimismo, los populares piden que se adopten "medidas selectivas en el marco del Régimen Global de Sanciones en Materia de Derechos Humanos de la UE («Ley Magnitsky de la UE») contra los responsables de la represión, empezando por los más altos cargos del régimen, incluidos Miguel Díaz-Canel y la alta cadena de mando del aparato de seguridad, judicial y penitenciario, y contra la dirección de GAESA". Algo que iría en línea con las acciones ya emprendidas por Estados Unidos contra el dictador, su entorno, el clan Castro y las principales instituciones del régimen comunista.

Por otra parte, la propuesta del PPE insiste en la necesidad de que la UE "no sea cómplice de ninguna manera" de las violaciones de los derechos humanos en la isla caribeña, destacando las brigadas médicas –o misiones de internacionalización, como las llama la dictadura– que "implican trabajo forzoso". Los populares expresan su "preocupación por el dramático deterioro de las condiciones de vida en Cuba y el creciente impacto humanitario de la falta de acceso a combustible, medicamentos, alimentos y otros bienes esenciales y servicios públicos, que afecta particularmente a los grupos vulnerables".

Es por ello que el grupo pide a la Comisión y a los Estados miembros que "desarrollen canales humanitarios" que hagan llegar estos bienes y servicios básicos "directamente al pueblo cubano y a las empresas independientes, sin la intermediación del Estado". El texto recuerda que la situación actual del país es el resultado de casi siete décadas de "decisiones políticas y económicas del régimen comunista" que han sumido al país en una "profunda crisis, marcada por apagones de hasta 22 horas diarias" llevando a la población hasta la "pobreza generalizada".