Colombia se aleja de la izquierda radical y elige a De la Espriella como nuevo presidente

En una de las elecciones más reñidas en la historia de Colombia, el candidato Abelardo de la Espriella ganó la segunda vuelta ante el candidato oficialista Iván Cepeda por poco menos de 300.000 votos, de acuerdo con el preconteo, lo que significa el final de la izquierda en el poder tras 4 años de gobierno de Gustavo Petro.

Con el 99,99% de los votos escrutados, De la Espriella, del conservador Movimiento Defensores de la Patria, logra el 49,66% de los votos, sobre el 48,7% de Cepeda de la alianza Pacto Histórico, ligada al oficialismo.

De la Espriella, junto a su compañero de fórmula, José Manuel Restrepo, ya fue el candidato más votado en la primera vuelta electoral, celebrada el 31 de mayo. Entonces logró un 43,74% de votos frente al 40,9% de Cepeda.

Primera reacción de Cepeda

Tras conocer los resultados, Cepeda dijo que reconocía el "primer resultado" del preconteo como un dato "no oficial ni vinculante", al tiempo que ha avanzado que su "grupo de testigos" impugnará 33.000 mesas repartidas por el territorio nacional.

‼️ El preconteo que se ha realizado en la noche de hoy lo reconocemos como un dato que es aún no oficial ni víncula. ‼️Reconocemos su primer resultado, pero a renglón seguido debemos informar que nuestro grupo de testigos, decenas de miles, abogadas y abogados, están… pic.twitter.com/AXw3907O9Y — Extra News Mundo (@extranewsmundo) June 21, 2026

Por su parte, y como pasó después de esos resultados del 31 de mayo, Petro reaccionó para señalar a través de X que "no sé puede proclamar ninguno presidente. Es el escrutinio el que determina quién es el presidente. Obedezco a los jueces".

Con los mismos datos de la registraduria, el resultado de pre conteo en este momento es 49,3 por Abelardo y 49 por Cepeda. No sé puede proclamar ninguno presidente Es el escrutinio el que determina quién es el presidente. Obedezco a los jueces. Tranquilidad entre la ciudadanía… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 21, 2026

También señaló que "deben ser impugnadas las mesas sin firma de jurados de inmediato. Aún no se puede saber quién es el presidente y hay muchas irregularidades" y denunció que la Registraduría, que organiza las elecciones, está subiendo formularios electorales "sin firmas de jurados".