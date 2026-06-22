De la Espriella devuelve a los colombianos la confianza en la derecha con su 'Patria Milagro'

Abelardo de la Espriella –de 47 años– ha logrado imponerse al candidato oficialista, Iván Cepeda, con un 49,66% de los apoyos –según datos preliminares, con el 99,9% escrutado– en la segunda vuelta de las elecciones de Colombia, celebradas este domingo con una participación récord del 63,59%. Más de 12,9 millones de electores han votado por el cambio, poniendo fin a cuatro años de Gobierno del despropósito con el comunista Gustavo Petro al frente.

Con De la Espriella, la apuesta del movimiento Defensores de la Patria, la derecha vuelve a la Casa de Nariño. El Tigre, como le llaman sus seguidores, ha irrumpido imparable en la escena política. El abogado y empresario se ha presentado como la "mano de hierro" que luchará contra la criminalidad, el narcotráfico y la corrupción en Colombia. Y, en muy poco tiempo, se ha ganado la admiración de quienes fueron sus referentes: los presidentes de Argentina, Javier Milei, y Estados Unidos, Donald Trump.

EL LEÓN Y EL TIGRE RUGEN EN LATINOAMÉRICA...!!! Felicito enormemente a @ABDELAESPRIELLA por su histórica victoria en Colombia. Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen… — Javier Milei (@JMilei) June 21, 2026

El primero, al que apodan El León, se ha mostrado plenamente satisfecho con el logro de De la Espriella, que ha calificado como "histórica victoria" a través de su perfil en X. "Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen organizado transnacional y al narcotráfico", ha destacado Milei. "El león y el tigre rugen en Latinoamérica", ha exclamado el mandatario argentino.

En cualquier caso, el candidato de Defensores de la Patria ha asegurado que no habrá "vencedores ni vencidos" y a partir del próximo 7 de agosto será "el presidente de todos los colombianos". Si algo cabe destacar de su discurso tras saberse ganador de las elecciones con una ventaja de alrededor de 250.000 votos ha sido el mensaje de unidad nacional y su compromiso con un "gobierno absolutamente democrático y garante de la libertad".

Ha triunfado la dignidad nacional, ha triunfado la esperanza. Hoy es una noche maravillosa en que brilló la democracia y Colombia demostró su grandeza. Esta es la noche en la que marcamos un nuevo orden: la Patria Milagro. Firme por la Patria. 🫡

(A.D.L.E) 🇨🇴🐅 pic.twitter.com/aaaWi0ZM8p — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 22, 2026

¿De dónde sale 'el Tigre'?

No había ocupado ningún cargo público hasta ahora. Le conocíamos por su pasado como abogado mediático. Entre sus clientes encontramos personajes tan controvertidos como el empresario colombiano de origen libanés Álex Saab, el supuesto testaferro del sátrapa venezolano Nicolás Maduro, recientemente extraditado a EEUU por presuntamente liderar una trama internacional de lavado de activos de origen ilícito. Aunque hay que señalar que De la Espriella se desligó del caso en 2021.

También es llamativa su faceta empresarial, más allá de la creación del despacho de abogados Espriella Lawyers que –ha explicado en diferentes entrevistas– le permitió desarrollar el resto de sus proyectos. Él mismo ha hecho publicidad de su marca de vino y ron –Dominio de la Espriella, que incluso hizo una edición especial de aceite de oliva–, el piano bar que abrió en Miami –Místico– y su firma de moda masculina –De la Espriella Style– en distintas intervenciones televisivas.

Quiero enviarle un mensaje de felicitaciones a @ABDELAESPRIELLA y @jrestrp. Hoy dieron un significativo mensaje al país: no vamos a ceder ante los criminales ni los violentos.

Gracias por representarnos y cuenten con nosotros para la segunda vuelta. pic.twitter.com/PuTwNFaggY — Wilson Ruiz Orejuela (@WilsonRuizO) May 31, 2026

Su candidatura se inscribió gracias al respaldo de millones de firmas de ciudadanos de a pie y también al aval de partidos como Salvación Nacional, la Casa Char –dinastía política y económica muy poderosa, especialmente en Barranquilla– y exministros de Gobiernos anteriores. Especialmente significativo fue el apoyo del que fuera titular de Justicia durante los dos últimos años del Gobierno de Iván Duque (2018-2022), Wilson Ruiz Orejuela.

El exministro retiró su precandidatura presidencial para las elecciones y dio un paso al lado en favor de Abelardo de la Espriella, con el objetivo de unificar las fuerzas de la derecha y acabar con el comunismo dentro del Gobierno de Colombia. El Tigre –joven abogado y empresario de éxito, casado y con cuatro hijos– se postulaba como la mejor alternativa para conseguirlo. Algunos medios hablan de la llegada del 'efecto Bukele' a Colombia.

El modelo de 'Patria Milagro'

El fundador de la firma De la Espriella Lawyers –nacido en Bogotá– promueve la 'Patria Milagro'. Un modelo de país en el que la seguridad es un pilar fundamental. Su plan inicial para conseguirlo consta de 13 puntos, que empiezan por combatir el autoritarismo, la violencia criminal, la corrupción política y la penetración del narcotráfico y de las economías ilegales.

Por otra parte, incluye un plan de choque para paliar la crisis sanitaria. En 2025 se produjeron cerca de 2.500 muertes por falta de atención médica, asegura. Una parte importante de la solución pasa –señala la propuesta de Defensores de la Patria– por "dignificar al personal de la salud" y "restablecer el flujo de recursos".

También quiere acabar con la desigualdad educativa y la violencia contra la mujer, reorganizar el campo y darle la vuelta al sector audiovisual y musical. "Colombia tiene talento, pero sigue atrapada en precariedad e informalidad", recoge el plan del movimiento político, que presenta a sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia como personas honradas y comprometidas.

"Los que nunca nos hemos robado un peso de la plata pública / Los que nunca hemos hecho politiquería / Los que nunca hemos traicionado al pueblo / Los que nunca dejaremos de estar firmes por la patria", señalan. "Esto somos nosotros", exclaman en el encabezamiento de sus "13 primeras propuestas para reconstruir la Patria Milagro".