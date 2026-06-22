Gustavo Petro acusa a Israel de robar las elecciones de Colombia

El resultado de la segunda vuelta presidencial celebrada este domingo en Colombia ha confirmado el giro político del electorado tras el mandato de Gustavo Petro. El candidato conservador Abelardo de la Espriella se ha impuesto en las urnas con una ventaja de 0,96 puntos frente a su rival, el izquierdista Iván Cepeda. Este desenlace es el más estrecho que recuerda el país sudamericano, según los datos históricos proporcionados por la Registraduría Nacional, la entidad oficial encargada de organizar los comicios.

De la Espriella, líder del movimiento Defensores de la Patria, ha logrado aglutinar el descontento de buena parte de la sociedad y se ha alzado con la victoria al obtener 12.959.542 sufragios, lo que equivale al 49,66 por ciento de los apoyos. Por su parte, Iván Cepeda, representante del Pacto Histórico –la misma coalición política del actual presidente–, se ha quedado a las puertas de retener el poder para la izquierda al recibir 12.708.712 papeletas, es decir, un 48,70 por ciento del total contabilizado, de acuerdo con el recuento preliminar al 99,99 por ciento escrutado.

El aún presidente está aprovechando lo ajustado de los resultados para denunciar un supuesto fraude electoral. Gustavo Petro ha señalado al software del recuento provisional de los votos y apuntado sin pruebas a un hackeo del mismo. Es más, ya sabe quién es el culpable. "El único con capacidad de hacer eso en el mundo es el Estado de Israel", ha asegurado el pronto expresidente de Colombia.

Advertí que el software de los hermanos Bautista era vulnerable según la sentencia del Consejo de Estado del 2018 y que debía cambiarse por un software público, Solicité a tiempo una auditoría experta del software de los hermanos Bautista, y el registrador no lo permitió.… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 21, 2026

El recuento se realiza en Colombia de una forma casi calcada a la española. El software cuyo hackeo denuncia Gustavo Petro no produce los resultados definitivos, sino que se limita a sumar los resultados comunicados telefónicamente por las mesas de votación al equivalente colombiano a nuestra Junta Electoral Central. El recuento definitivo lo llevan a cabo a final de semana jueces, notarios y registradores unos días después sumando los resultados de las actas. La queja de Petro es tan infantil como la de quienes, a izquierda y derecha, han protestado en España contra Indra.

En todo caso, y en contraste con las declaraciones del portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, afirmando que el resultado de Abelardo de la Espriella ha sido una "victoria rotunda", lo cierto es que se trata de las elecciones presidenciales más ajustadas de la historia colombiana. Hasta la fecha, la más disputada que constaba en los registros había sido la del año 1970, con una diferencia de 1,6 puntos. En los pasados comicios de 2022, Gustavo Petro consiguió imponerse en segunda vuelta al independiente Rodolfo Hernández con un margen de 3,13 puntos, lo que se tradujo en una diferencia de 711.000 votos. Esta cifra es casi el triple de la ventaja obtenida ahora por el nuevo presidente electo sobre el candidato oficialista.