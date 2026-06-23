Cuba carga contra EEUU por las nuevas sanciones contra su economía que califica de "crimen"

Estados Unidos ha aprobado una nueva ronda de sanciones contra varias entidades estatales vinculadas al conglomerado militar empresarial cubano Gaesa, una medida que ha provocado una dura reacción del Gobierno cubano, que acusa a Washington de recrudecer el cerco económico sobre la isla.

El Gobierno cubano ha cargado con dureza contra la Administración de Donald Trump tras el anuncio de las sanciones. El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció en redes sociales que Washington continúa "los pasos para apretar el cerco a la economía de Cuba".

Según escribió el canciller cubano, el Gobierno estadounidense, "conducido por su deshonesto y mendaz Secretario de Estado", sigue intensificando la presión económica contra la isla. En alusión directa al secretario de Estado, Marco Rubio, Rodríguez aseguró que "lo que impulsa este individuo desde la mayor potencia del mundo es un crimen".

El gobierno de #EEUU, conducido por su deshonesto y mendaz Secretario de Estado, continúa los pasos para apretar el cerco a la economía de #Cuba, al ésta demostrarse más fuerte, capaz y eficaz que lo que él esperaba frente a la agresión despiadada y el castigo colectivo contra el… pic.twitter.com/baqHMMRM85 — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) June 23, 2026

La respuesta de Cuba llega después de que el Departamento de Estado anunciara sanciones contra cinco entidades estatales y una persona física, dentro de la estrategia de Washington para aumentar la presión sobre el régimen cubano. Según explicó Rubio, el objetivo es "poner fin a las actividades malignas del régimen cubano, tanto en Cuba como en todo nuestro hemisferio".

Nuevas sanciones

Entre las entidades afectadas figuran Rafin y el Banco Financiero Internacional (BFI), dos instituciones financieras que, según Rubio, "se dedican a mover dinero en nombre del régimen". También han sido sancionadas Almacenes Universales, vinculada a actividades logísticas y portuarias; la siderúrgica José Martí, principal productora de acero bruto del país; y GeoMinera, empresa estatal dedicada a la gestión de activos minerales metálicos no niquelíferos.

Washington también ha incluido en esta nueva ronda de sanciones a Annalie Lilliam Rueda Cardero, esposa de Alejandro Castro Espín, exjefe de los servicios de inteligencia cubanos e hijo del expresidente Raúl Castro.

Rubio justificó estas medidas señalando que "la situación en Cuba se está deteriorando mientras el régimen comunista corrupto, brutal y antiestadounidense de la isla continúa priorizando su control total sobre la libertad, las oportunidades y el bienestar básico del pueblo cubano". Además, insistió en que Gaesa ha servido como "el principal vector para que las élites del régimen roben los escasos recursos de la isla, desviándolos hacia la represión, la subversión antiestadounidense y el espionaje".

Estas sanciones se enmarcan en la orden ejecutiva firmada por Trump el pasado 1 de mayo, que contempla sanciones para personas o entidades que apoyen financiera, material o tecnológicamente al Gobierno cubano o que operen en sectores estratégicos de la isla, como la energía, la defensa, las finanzas o la minería.

La medida también incluye la prohibición de entrada en territorio estadounidense a ciudadanos extranjeros vinculados con entidades gubernamentales cubanas o relacionados con violaciones de derechos humanos o casos de corrupción.

Crisis en la isla

El conglomerado Gaesa y su presidenta, Ania Guillermina Lastres, fueron los primeros sancionados por Washington con esta nueva política. Posteriormente, la lista se amplió con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel; Alejandro Castro Espín; la ministra de Comunicaciones, Mayra Arevich; el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy; además de otros altos cargos y entidades estatales.

La nueva ofensiva de Washington llega en un momento especialmente delicado para Cuba. La isla atraviesa una profunda crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de Estados Unidos, con apagones de más de 20 horas en La Habana y de hasta 72 horas consecutivas en otras zonas del país.

Este escenario ha intensificado aún más la crisis económica que arrastra Cuba desde hace seis años. Según las previsiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la economía cubana podría contraerse al menos un 6,5%, mientras economistas independientes elevan la caída acumulada entre 2020 y 2025 por encima del 15%.