El ultraizquierdista peruano Roberto Sánchez pide la nulidad de los votos en el extranjero de las elecciones de Perú

El candidato ultraizquierdista a la presidencia de Perú, Roberto Sánchez, ha afirmado haber presentado una "solicitud de nulidad de oficio" para declarar nulas "las elecciones efectuadas por las 119 oficinas consulares", alegando que el proceso ha sido "gravemente afectado por las modificaciones introducidas a solicitud del Poder Ejecutivo", e intentando así abrirse paso hacia el puesto de presidente.

"Hemos presentado la solicitud de nulidad de oficio para que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declare la nulidad de las elecciones efectuadas por las 119 oficinas consulares, toda vez que el procedimiento electoral ha sido gravemente afectado por las modificaciones introducidas a solicitud del Poder Ejecutivo (Cancillería), específicamente en la segunda vuelta presidencial", afirmó Sánchez en redes sociales.

Hemos presentado la solicitud de Nulidad de oficio para que el JNE declare la nulidad de las elecciones efectuadas por las 119 oficinas consulares toda vez que el procedimiento electoral ha sido gravemente afectado por las modificaciones introducidas a solicitud del Poder… pic.twitter.com/jbPJiNEPkE — Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) June 23, 2026

El anuncio llega después de que su partido, Juntos por el Perú, denunciara al ministro de Exteriores, Carlos Pareja, por los presuntos delitos de fraude electoral, perturbación o impedimento de actos electorales y omisión de actos funcionales, según ha recogido el diario La República.

La denuncia solicita un juicio político contra Pareja por, presuntamente, "haber desmantelado de forma arbitraria e injustificada el sistema logístico, informático y de custodia diplomática de los sufragios de los peruanos en el exterior durante las Elecciones Generales 2026, quebrando los principios de neutralidad estatal, legalidad e intangibilidad normativa".

Sin embargo, el ministro ha rechazado "categóricamente cualquier imputación que pretenda" atribuirle acciones como "actos de interferencia, manipulación, favorecimiento político o alteración del material electoral correspondiente al voto de los peruanos en el exterior", acusaciones también rechazadas por la propia cartera de Exteriores para sus funcionarios.

Tensiones en la izquierda

Las tensiones en la izquierda peruana con la celebración de estos comicios se han visto acrecentadas también por la decisión del JNE de declarar improcedentes por falta de pruebas las anteriores apelaciones presentadas por Sánchez contra el proceso electoral, en el que el equipo del izquierdista pretendía invalidar los resultados de 1.751 mesas de votación en Lima y 647 ubicadas en Estados Unidos.

Por ahora, con el 99,7% de las actas contabilizadas, la candidata de derecha, Keiko Fujimori, se postula como la próxima presidenta del país al superar por unos 40.000 votos al izquierdista Roberto Sánchez.