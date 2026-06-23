Giro histórico de Iberoamérica a la derecha: gana las siete últimas elecciones y gobierna en trece países

El comunismo ha quedado arrinconado en Iberoamérica. La derecha ha ganado las siete últimas elecciones celebradas en el continente, donde se han registrado grandes cambios en los últimos meses. Los expertos lo achacan al fenómeno de arrastre derivado del efecto Bukele-Milei-Trump, que desde su posición han apoyado el cambio político que hemos visto en países como Colombia. Los electores, que han visto –por ejemplo– la transformación que está experimentando Venezuela gracias a la intervención de Estados Unidos, ya no confían en que la izquierda pueda dar solución a sus problemas.

Donald Trump regresó a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025 como el 47.º presidente de EEUU, convirtiéndose en el segundo mandatario en la historia del país norteamericano en servir dos mandatos no consecutivos. El segundo, será recordado por cosas como la guerra de Irán, que comenzó el 28 de febrero de 2026 con la ofensiva conjunta de EEUU e Israel contra el régimen de los ayatolás, pero sobre todo por la detención de película de Nicolás Maduro, al que capturaron los Delta Force el pasado 3 de enero en su fuerte de Caracas.

No cabe duda de que los últimos meses han sido clave para la región. Con la caída del sátrapa venezolano y la transición del país andino hacia la democracia, la dictadura cubana se encuentra al borde del precipicio. Un abismo al que ya ha caído el exguerrillero comunista Gustavo Petro, que no ha logrado que su candidato –Iván Cepeda, conocido por ser el impulsor de la política de 'Paz Total' con la que el Gobierno colombiano ha blanqueado a los terroristas de las FARC– se quede en la Casa de Nariño para dar continuidad a su mandato, y están a punto de caer los sucesores de Pedro Castillo en Perú.

Se consolida el giro a la derecha

El líder conservador Abelardo de la Espriella se ha impuesto en las elecciones celebradas este domingo en Colombia y próximamente se anunciará la victoria de Keiko Fujimori –la candidata de Fuerza Popular– en Perú. El mapa del continente se ha teñido de azul en un poco más de un año.

La derecha también se ha impuesto en: Ecuador, con Daniel Noboa– que asumió su cargo el 24 de mayo de 2025–; Bolivia, gracias a Rodrigo Paz –presidente desde el 8 de noviembre de ese mismo año–; Honduras, donde aterrizó Nasry Juan Asfura Zablah el 27 de enero de 2026; Chile, donde se alzó con la victoria el José Antonio Kast –en el poder desde el pasado 11 de marzo–; y Costa Rica, que mantiene en el Ejecutivo al Partido Pueblo Soberano con la elección de Laura Fernández Delgado, que pasó de ministra de Planificación Nacional y Política Económica a presidenta el pasado 8 de mayo de 2026.

En estos momentos la derecha ya gana a la izquierda en número de países en los que Gobierna en Latinoamérica, trece –los siete en los que ha habido elecciones recientemente más Argentina, El Salvador, Paraguay, Panamá, República Dominicana y Puerto Rico– contra siete –Venezuela, Cuba, Nicaragua, Brasil, México, Uruguay y Guatemala– .

Cabe señalar además que de los que quedan en manos de los comunistas, uno está manejado por Estados Unidos –Venezuela– y otro bajo una gran influencia de la Administración Trump –Cuba–.

¿Irá a más?

No cabe duda que en este cambio en el espectro político de Sudamérica han influido los logros obtenidos por el liberal Javier Milei –que revalidó sus apoyos hace unos meses en las elecciones de mitad de mandato– desde su llegada a Casa Rosada de Argentina en 2023 y el escenario de crisis económica e inseguridad ciudadana que imperaba mientras tanto en los países gobernados por la izquierda.

Presidentes de la derecha como Nayib Bukele, que desde que asumió la presidencia de El Salvador –en junio de 2019– ha logrado poner a raya a las pandillas y bajar los índices de criminalidad a niveles históricos, los electores han visto una luz en la oscuridad en mensajes como el de la "mano de hierro" de De la Espriella en Colombia.

Durante los próximos meses se podría ampliar esa ventaja de la izquierda sobre la derecha, ya que se celebrarán elecciones en Brasil. Las encuestas reflejan un pequeño repunte de Lula Da Silva sobre Flavio Bolsonaro, pero no tan grande como para que el hijo del expresidente Jail Bolsonaro –que tiene un perfil muy parecido al del presidente electo de Colombia– dé por perdidos los comicios en el país de la samba. El abogado y empresario propone cárceles al estilo Bukele y ha recibido el apoyo expreso de Trump.