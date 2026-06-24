Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, ha logrado el margen suficiente para ganar la segunda vuelta de las presidenciales peruanas. Tras un reñido escrutinio, las autoridades electorales han rechazado por improcedente la solicitud del aspirante izquierdista para anular la votación de los ciudadanos residentes en el extranjero, lo que despeja el camino hacia la Presidencia para la Fujimori.

Con el 99,8 % del recuento oficial finalizado, la excongresista obtiene el 50,11 % de los sufragios válidos frente al 49,88 % de su rival, apoyado por el partido Juntos por el Perú. Esta diferencia se traduce en una ventaja de 43.386 votos, una cifra que ya no podrá ser revertida matemáticamente, dado que apenas quedan alrededor de 26.200 papeletas por contabilizar.

Hasta la noche del martes, restaban por escrutarse 131 actas, lo que representa apenas un 0,14 % del total de las 92.766 mesas electorales habilitadas en la jornada del pasado 7 de junio. Cabe recordar que, sin el voto exterior, los porcentajes se habrían invertido a favor del candidato que postuló en nombre del encarcelado expresidente Pedro Castillo, superando a la hija de Alberto Fujimori por unos 38.000 votos. Por este motivo, la izquierda centró su estrategia en impugnar el sufragio exterior.

El candidato derrotado argumentó que se habían vulnerado los protocolos al exonerar a los consulados de remitir digitalmente los resultados y enviar físicamente las actas hasta Lima. En una actitud que recuerda a otros procesos electorales en la región, el líder izquierdista denunció un supuesto fraude y anunció que no reconocerá el nuevo Gobierno. "Esta irregularidad grave deviene en un fraude en desarrollo (...) En esas condiciones de transgresión de las normas, no reconoceremos el Gobierno", afirmó, instando a sus seguidores a movilizarse en las calles.

La respuesta desde las filas conservadoras no se hizo esperar. Luis Galarreta, candidato a primer vicepresidente por Fuerza Popular, calificó de antidemocrática la postura de su adversario y exigió celeridad a las autoridades para proclamar los resultados definitivos y evitar que la dilación alimente este tipo de discursos.

Roberto Sánchez.

Rechazan la petición de anular el voto exterior

Un jurado electoral de Perú rechazó este martes, por considerarla improcedente, la solicitud del candidato presidencial de izquierda Roberto Sánchez de anular los sufragios emitidos en el exterior correspondientes a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Esta maniobra pretendía revertir los resultados frente a la candidata derechista Keiko Fujimori, lo que habría significado el triunfo del aspirante del partido Juntos por el Perú en unos comicios muy ajustados.

La resolución dictada por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 hace referencia a las actas provenientes de las mesas de votación gestionadas por las oficinas consulares esparcidas por todo el mundo. En concreto, la medida afectaba a los sufragios emitidos desde África, América del Norte, Centroamérica y el Caribe, Sudamérica, Asia, Oriente Medio, Europa y Oceanía, tal y como ha precisado a través de una nota de prensa oficial el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La máxima autoridad en materia electoral del país andino ha aclarado que la petición de nulidad impulsada por el bloque izquierdista fue presentada de forma extemporánea, es decir, fuera del plazo legalmente establecido. Además, el organismo ha subrayado que la formación que lidera Sánchez tampoco realizó el abono de las tasas económicas correspondientes, un requisito indispensable para iniciar este tipo de reclamaciones procesales. Con todo ello, el partido incumplió flagrantemente la normativa que rige el actual proceso democrático.

En el texto de su resolución, el Jurado Electoral Especial ha querido lanzar una severa advertencia y exhortó al representante legal de Juntos por el Perú para que adecúe su comportamiento procesal a la legalidad. Le exigen que respete en todo momento los principios básicos de colaboración, buena fe y celeridad procesal, con el objetivo primordial de dotar de la máxima dinámica posible a los trámites administrativos y evitar, de este modo, todo tipo de actuaciones destinadas a entorpecer o dilatar innecesariamente el normal desarrollo del escrutinio final.

De forma paralela, el tribunal peruano también tuvo que pronunciarse sobre otro intento de anulación masiva. Una segunda petición, presentada por una ciudadana particular que buscaba impugnar de manera directa las mesas de sufragio ubicadas en varias ciudades de Estados Unidos, Francia y España, fue igualmente declarada improcedente. Los motivos esgrimidos por los jueces fueron prácticamente idénticos: presentación extemporánea, carencia total de legitimidad por parte de la solicitante y la ya mencionada falta de pago de las tasas legales estipuladas.

Sánchez había argumentado a lo largo de este martes que su solicitud para anular la votación procedente del exterior se basaba en la presunta vulneración de esos votos, en un claro intento de invalidar uno de los grandes caladeros electorales conservadores en el país andino.

Sin embargo, los datos oficiales han terminado por enterrar las aspiraciones de la izquierda. Con el 99,8 % del escrutinio ya completado, la líder derechista Keiko Fujimori consolida su ventaja al obtener el 50,11 % de los votos válidos, frente al 49,88 % que registra Sánchez. Se trata de un margen extremadamente estrecho pero irreversible, ya que la diferencia actual es de 43.386 sufragios y actualmente solo restan aproximadamente 26.200 votos por ser contabilizados, por lo que el aspirante izquierdista no tiene opciones materiales de dar un vuelco al resultado final.

Hasta la noche del martes, los funcionarios peruanos trabajaban a destajo para procesar las 131 actas electorales restantes, lo que representa un escaso 0,14 % del total de las 92.766 mesas que se instalaron en la trascendental votación. Resulta revelador que, si se lograra eliminar el voto de los peruanos en el exterior, tal y como pretendía el partido de Sánchez, los porcentajes se invertirían y el candidato de izquierda superaría a la hija del expresidente Alberto Fujimori por apenas 38.007 sufragios.