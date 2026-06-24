Los jueces certifican la victoria de la derecha en Colombia pero Petro insiste en anular los resultados

La Registraduría de Colombia ha comunicado que el escrutinio de primer nivel realizado por jueces del país sobre los votos emitidos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebrada el pasado domingo apenas difiere en tres milésimas –coincide al 99,997%– con respecto a las cifras del preconteo, lo que certifica –por tanto– la "eficiencia y transparencia" de la convocatoria pese a la denuncia de irregularidades del presidente saliente, Gustavo Petro.

📢 Comunicado oficial. En un 99.997 % coincide el preconteo con el escrutinio de los jueces. ⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/6u0Y2PkCNr — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) June 23, 2026

Petro se sigue negando a aceptar los resultados de la segunda vuelta de las elecciones, que se desarrollaron con una participación récord del 63,59% y dieron la victoria al candidato de Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, frente al oficialista, el comunista Iván Cepeda, que debía dar continuidad a su proyecto. Y ahora busca a la desesperada cómo impugnar los comicios para evitar que la derecha regrese al poder.

El exguerrillero, que previamente acusó a Israel de hackear el software de recuento provisional para manipular los resultados de las elecciones, ahora señala que deberían ser anuladas por la "injerencia" del presidente estadounidense, Donald Trump, "si atendemos los tratados internacionales que cobijan las naciones, incluida la ONU y la OEA, y nuestra propia Constitución".

"El presidente de la República de Colombia les solicita manifestarse en relación a la tesis de la Corte Europea sobre la anulación de las elecciones de Rumanía –a las que pone como ejemplo en varias ocasiones a lo largo de su exposición– para que se equipare con Colombia", continúa el mensaje compartido por Petro en su perfil de X.

En Rumania la simple ingerencia extranjera facultó a la Corte Europea a anular las elecciones. De Ruma ¿A quien se le demanda que las elecciones en Colombia que tuvieron una clara y confesa intervención extranjera se anulen? Qué juez aceptará ante la confesión pública del… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 24, 2026

El fundamento de cualquier nación es la soberanía y ha sido violada, con misiles en Palestina, Venezuela, en Irán, y sin misiles pero sí con mucho dinero, incluido el de narcotraficantes y genocidas con el fin de manipular las mentes de la ciudadanía colombiana con mentiras evidentes y además con control sobre el sistema informático de la Registraduría y la propia defensa cibernética de la entidad", ha insistido.

"El software de la Registraduría y de los hermanos Bautista, la pararegistraduría, tienen software que el presidente de los EEUU puede controlar de acuerdo a su ley, por decisiones administrativas de seguridad nacional y ya nos dijeron que la seguridad nacional engloba a toda América Latina", argumenta.

La conspiración del software

El presidente Trump, asegura, "tiene la atribución legal de recibir el flujo comunicacional que establezcan las empresas informáticas, ver sus contenidos y transformar la información por seguridad nacional". "En toda América Latina son software vigilados y controlados por el Gobierno de EEUU y son los que defienden la vulnerabilidad de los sistemas electorales latinoamericanos, incluida de facto en la seguridad nacional de los EEUU".

En otro tweet se dirige al mandatario norteamericano con cierta sorna. "Empatamos en Perú y en Colombia y perdiste en Irán", le espeta en referencia a las ajustadas victorias de la derecha en estos países –la de Keiko Fujimori en Perú está a punto de ser oficial– y la decisión de acabar con el conflicto en Oriente Medio por la vía diplomática después de lanzar una ofensiva sobre el país del Golfo Pérsico. "Pero le apoyo en acabar la guerra, siempre es bueno acabar las guerras".

Empatamos Trump en Perú y en Colombia y perdiste en Irán pero lo apoyo en acabar la guerra siempre es bueno acabar las guerras . En una hora así donde me toca entregar un palacio frío y una espada mas fría de Bolívar, miro al pueblo dividido a punto de matarse como hace dos… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 24, 2026

Los observadores de la UE dan fe

La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Unión Europea ha certificado por su parte el buen desarrollo del proceso. "Las primeras fases del escrutinio, transparentes y bien organizadas, se llevaron a cabo en presencia de los equipos jurídicos de los candidatos", señala a través de un comunicado en el que destaca una organización "transparente y eficaz a pesar de importantes retos logísticos y de seguridad" por parte de la Registraduría.

"Su contacto continuo con los equipos de los candidatos, a los que proporcionaron información actualizada sobre los detalles técnicos del proceso, así como una mejor comunicación pública, contribuyeron a contrarrestar la desinformación y a reforzar la confianza en la integridad del proceso electoral", subrayan los observadores de la UE. "El sistema de gestión de resultados es fiable y eficaz, y cumple con las normas internacionales de transparencia, integridad y trazabilidad", sentencia.