Raúl Castró reaparece más débil y delgado en el homenaje al sanguinario Ramiro Valdés

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El régimen rendía homenaje este martes al hombre que “tuvo el mérito y el honor, que no tuvimos los demás, de ser el segundo jefe de la columna que dirigió el Che para llegar hasta Las Villas", ha dicho Castro después de que se le hiciera entrega del Título Honorífico de Héroe del Trabajo. “Fiel a esa historia y a su última voluntad, este jueves, el Comandante de la Revolución se volverá a reunir con el Guerrillero Heroico para descansar en el Mausoleo del Frente de Las Villas, en el Complejo Escultórico Ernesto Che Guevara, de la ciudad de Santa Clara", ha informado a través de X el PCC.