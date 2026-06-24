Raúl Castró reaparece más débil y delgado en el homenaje al sanguinario Ramiro Valdés
El General del Ejército –de 95 años– ha querido estar presente este martes en el homenaje póstumo que el régimen comunista ha rendido en la sede del Minfar en La Habana al Comandante de la Revolución conocido como 'el carnicero de Artemisa', una de las figuras más influyentes y representativas del castrismo, fallecido el pasado 21 de junio –a los 94 años– en La Habana.
La presencia de Raúl Castro ha sido destacada desde el aparato propagandístico de la dictadura, que ha tratado de aprovechar la situación para vender de nuevo las bondades de una manida revolución que hace décadas que no convence a los cubanos, pero ha terminando levantando un enorme revuelo en las redes sociales por el evidente deterioro físico del exdictador cubano, que ha perdido mucho peso y parecía moverse con dificultad.
Las apariciones públicas del exdictador han sido breves y contadas con cuentagotas desde que hace cinco semanas fue imputado en Florida por los asesinatos de cuatro voluntarios de Hermanos al Rescate que fueron bombardeados cuando intentaban ayudar a un grupo de balseros cubanos. Ni siquiera asistió a los actos organizados por la dictadura para apoyarle tras las graves acusaciones vertidas por Estados Unidos sobre él, haciendo uso del material que tenían preparado para su 95 cumpleaños bajo el lema “Raúl es Raúl".
Se le vio por última vez el pasado 6 de junio en el acto que se celebró en su honor por su cumpleaños, en el Teatro Karl Marx de La habana. Ocasión que su sucesor, Miguel Díaz-Canel, utilizó para elevar al exdictador a “emblema nacional". “Raúl es Cuba y Cuba no se toca", dijo. No cabe duda de que el clan Castro y sus secuaces se han visto acorralados en las últimas semanas por Estados Unidos, que ha puesto duras sanciones contra ellos.
Según ha informado la Presidencia de Cuba, Castro acudió al salón que “atesora las cenizas del revolucionario íntegro, de lealtad absoluta a Fidel y a Raúl, enamorado, como él mismo dijo, de la Revolución" en la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias para rendir homenaje “a su compañero del Moncada, del Granma, de la sierra y de toda la obra después del triunfo". Al concluir la guardia de honor, Castro y Díaz-Canel depositaron rosas blancas frente a la urna y el General del Ejército se fundió en un abrazo con la familia del Comandante.
El régimen rendía homenaje este martes al hombre que “tuvo el mérito y el honor, que no tuvimos los demás, de ser el segundo jefe de la columna que dirigió el Che para llegar hasta Las Villas", ha dicho Castro después de que se le hiciera entrega del Título Honorífico de Héroe del Trabajo. “Fiel a esa historia y a su última voluntad, este jueves, el Comandante de la Revolución se volverá a reunir con el Guerrillero Heroico para descansar en el Mausoleo del Frente de Las Villas, en el Complejo Escultórico Ernesto Che Guevara, de la ciudad de Santa Clara", ha informado a través de X el PCC.
Pero Ramiro Valdés no sólo era uno de los comandantes históricos y más sanguinarios de la revolución, al que muchos conocen como ‘el carnicero de Artemisa’. En los años posteriores, también despojó de sus bienes y obligó a desplazarse a decenas de campesinos y sus familias, organizó e impulsó el aparato de represión del régimen durante su etapa como Ministro del Interior, y promovió junto al Che la llamada ‘Operación de las tres P’ –para detener y enviar a campos de concentración a proxenetas, prostitutas y ‘pájaros’ (como se referían a los homosexuales)–, entre otras tantas lindezas.