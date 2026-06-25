Abelardo de la Espriella, proclamado presidente electo de Colombia

El abogado Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, fue proclamado este miércoles por el Consejo Nacional Electoral (CNE) como presidente electo de Colombia para el periodo 2026-2030 tras ganar la segunda vuelta de las elecciones del domingo pasado al izquierdista Iván Cepeda.

El registrador delegado para lo electoral, Jaime Hernando Suárez, leyó la resolución que declara "electo al ciudadano Abelardo Gabriel de la Espriella Otero" como "presidente de la república de Colombia para el periodo constitucional 2026-2030" y como vicepresidente electo a José Manuel Restrepo.

De la Espriella, que asumirá el cargo el próximo 7 de agosto y sucederá al presidente Gustavo Petro, ganó las elecciones del domingo con 12,9 millones de votos (49,66%) y se impuso por menos de un punto porcentual de diferencia a Cepeda, que sumó 12,7 millones de sufragios (48,70%).

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El conservador fue proclamado luego de que culminara este miércoles el escrutinio en una audiencia que se instaló el martes y en la que los magistrados del CNE resolvieron las reclamaciones que no se pudieron dirimir en las etapas previas del proceso. "Hoy el CNE concluye uno de los actos más trascendentales de nuestra democracia: se ha culminado el escrutinio nacional de segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Quiero manifestar que el escrutinio realizado no es solamente un trámite, sino la verificación más rigurosa de lo expresado en la voluntad popular", señaló el presidente del CNE, Cristian Quiroz, durante la proclamación.

El presidente del CNE, magistrado Cristian Quiroz, declaró concluidos los escrutinios nacionales de la segunda vuelta presidencial 🗳️ Un proceso técnico, transparente y verificable. El llamado es a la unidad y a la tranquilidad en toda Colombia#LegitimidadYTransparencia… pic.twitter.com/AidVigmNjo — CNE Colombia (@CNE_COLOMBIA) June 24, 2026

El proceso se aceleró luego de que el Pacto Histórico, el partido del que hacen parte Cepeda y Petro, retirara las reclamaciones que mantenía durante el escrutinio nacional.