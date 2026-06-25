Angustia entre los venezolanos en España por la falta de información sobre sus familiares

La desesperación cunde entre los venezolanos afincados en España que intentan obtener alguna información acerca del estado de sus familiares tras los terribles terremotos que han sacudido el paíis andino en la tarde de este miércoles, con consecuencias devastadoras. Decenas de edificios destruidos por completo, al menos 164 muertos y más de 1.000 heridos, según el último balance del Gobierno dirigido por la presidenta interina Delcy Rodríguez, que ha declarado la emergencia nacional.

Aunque el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, ha asegurado a través de su perfil de X que los teléfonos de ayuda "para la colonia" (+34 910001249 / +58 4242090264) están plenamente operativos, venezolanos en nuestro país denuncian las dificultades que están teniendo para lograr información y sobre todo contactar con sus allegados, por los cortes de electricidad y el caos en el que se han sumido ciudades como Caracas.

Venezolanos residentes en Madrid afirman que es "difícil" recibir información de sus allegadoshttps://t.co/dkifJ5uK2b pic.twitter.com/W3pJfgU6p3 — Europa Press TV (@europapress_tv) June 25, 2026

Con el paso de las horas, explican, los que pudieron salvar sus teléfonos móviles y tenían batería ya los tienen descargados. Otros no han llegado a dar señales de vida. "Conozco mucha gente que tiene a familiares desaparecidos", dice una de las mujeres que habla con Europa Press TV, "y otros que ya les han informado que han muerto". "Estamos muy consternados y desesperados, por la falta de información", añade.

Una familia venezolana busca desde España a sus familiares desaparecidos tras los terremotos en #Venezuela.

¿Podéis echar una mano con un RT al tuit citado, por favor? 🙏

¡Muchísimas gracias! 🫶 https://t.co/njw7KuDI9d — Mika RM (@MikaRM26) June 25, 2026

Tal es la situación que las redes sociales se han inundado de mensajes y carteles de venezolanos que desde España intentan localizar a sus seres queridos a través de esta vía, a la vista de la dimensión de la tragedia. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha hecho una estimación, basada en modelos automáticos, que calcula entre 10.000 y 100.000 fallecidos por los sismos.