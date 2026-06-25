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Latinoamérica

Angustia entre los venezolanos en España por la falta de información sobre sus familiares

Las redes sociales se han inundado de mensajes de venezolanos que desde nuestro paíis intentan localizar a sus seres queridos por esta vía.

Las redes sociales se han inundado de mensajes de venezolanos que desde nuestro paíis intentan localizar a sus seres queridos por esta vía.
Mensaje de búsqueda de una familia desaparecida tras los sismos en Venezuela. | X

La desesperación cunde entre los venezolanos afincados en España que intentan obtener alguna información acerca del estado de sus familiares tras los terribles terremotos que han sacudido el paíis andino en la tarde de este miércoles, con consecuencias devastadoras. Decenas de edificios destruidos por completo, al menos 164 muertos y más de 1.000 heridos, según el último balance del Gobierno dirigido por la presidenta interina Delcy Rodríguez, que ha declarado la emergencia nacional.

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Aunque el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, ha asegurado a través de su perfil de X que los teléfonos de ayuda "para la colonia" (+34 910001249 / +58 4242090264) están plenamente operativos, venezolanos en nuestro país denuncian las dificultades que están teniendo para lograr información y sobre todo contactar con sus allegados, por los cortes de electricidad y el caos en el que se han sumido ciudades como Caracas.

Con el paso de las horas, explican, los que pudieron salvar sus teléfonos móviles y tenían batería ya los tienen descargados. Otros no han llegado a dar señales de vida. "Conozco mucha gente que tiene a familiares desaparecidos", dice una de las mujeres que habla con Europa Press TV, "y otros que ya les han informado que han muerto". "Estamos muy consternados y desesperados, por la falta de información", añade.

Tal es la situación que las redes sociales se han inundado de mensajes y carteles de venezolanos que desde España intentan localizar a sus seres queridos a través de esta vía, a la vista de la dimensión de la tragedia. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha hecho una estimación, basada en modelos automáticos, que calcula entre 10.000 y 100.000 fallecidos por los sismos.

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