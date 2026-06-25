Cómo los móviles y Google predijeron los terremotos de Venezuela segundos antes de la sacudida

Los dos potentes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela este miércoles a las 18:04 horas (jueves a las 00:04 en España) contaron con un aliado tecnológico inesperado. Segundos antes de que la tierra comenzara a temblar con fuerza, los teléfonos móviles de miles de ciudadanos comenzaron a emitir alertas críticas.

Esta tecnología, desarrollada por Google a través del Android Earthquake Alerts System, permitió a muchos usuarios reaccionar a tiempo, abandonar edificios o buscar zonas seguras gracias a un margen de ventaja de entre tres y diez segundos.

Recibí mi primera alerta de sismo en el móvil. Magnitud 6.2. Lo interesante: la alerta llegó porque mi teléfono forma parte de un sismógrafo distribuido global. Android Earthquake Alerts usa el acelerómetro como sensor sísmico de bajo costo. pic.twitter.com/p8Xq4VNtup — Jesús Morán | AI Infra (@jamoran1356) June 24, 2026

El acelerómetro, el sensor clave del teléfono móvil

La clave de este sistema no radica en predecir el futuro, sino en una carrera de velocidades donde la información digital viaja más rápido que las ondas sísmicas. El sistema aprovecha el acelerómetro, un pequeño sensor interno del teléfono que normalmente sirve para girar la pantalla o contar pasos.

Cuando el seísmo comienza, produce unas primeras vibraciones llamadas ondas P (primarias), que son rápidas y poco destructivas. Los teléfonos detectan este sutil movimiento y envían una señal instantánea a los servidores de Google, si miles de dispositivos reportan lo mismo a la vez, la inteligencia de la red localiza el epicentro, calcula la magnitud y envía la alarma masiva.

Dos tipos de alertas según la gravedad

Google aprovecha una red global de más de 2.000 millones de terminales Android para dar cobertura en zonas donde los sismógrafos oficiales son limitados. Dependiendo de la intensidad estimada, el sistema lanza dos tipos de avisos.

Por un lado, la alerta de atención (Be Aware) que ese activa con temblores leves (magnitudes 3 o 4) y llega como una notificación normal y respeta el modo silencio del teléfono. Por otro, la ​​​​​​alerta de acción (Take Action) diseñada para seísmos moderados o fuertes (superiores a magnitud 5), donde el móvil enciende la pantalla, emite un sonido potente e interrumpe el modo "No molestar" para forzar al usuario a ponerse a salvo, mostrando además un mapa del epicentro y consejos de seguridad.

Cabe destacar que esta red de detección masiva basada en sensores no tiene un equivalente nativo en los iPhone de Apple, cuyos usuarios dependen exclusivamente de las alertas de emergencia gubernamentales o de aplicaciones de terceros que se deben descargar expresamente.