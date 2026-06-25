Delcy Rodríguez declara el estado de emergencia y habla ya de al menos 32 muertos

"Estamos en este momento declarando el estado de emergencia, tal como lo contempla nuestra Constitución", indicó Rodríguez en una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), acompañada del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

Igualmente, dijo que se ha activado toda la red de salud pública y privada del país, especialmente en las zonas más afectadas para la atención de los heridos, sin precisar una cifra. Rodríguez también anunció que no habrá clases "en los siguientes días" de esta semana, así como todas aquellas actividades que no "son cónsonas con servicios esenciales". En un primer conteo de fallecidos, Rodríguez ha reportado ya al menos 32 muertos y más de 700 heridos.

#Atención Venezuela declara el estado de emergencia en todo el país tras el terremoto de magnitud 7.5 que dejó graves daños en Caracas y otros territorios. Delcy Rodríguez, presidenta encargada, informó que no habrá clases, se suspende el servicio del Metro y Ferrocarril y el… pic.twitter.com/cz1t6qqfcg — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 25, 2026

La mandataria señaló que hubo derrumbes de edificios en varias zonas de Caracas, así como afectaciones en sectores de los estados Miranda, La Guaira, Falcón y Carabobo, por lo que pidió mantener la unidad y la calma a los ciudadanos. Asimismo, indicó que hubo afectaciones en el servicio eléctrico, de agua y en aquellos edificios con daños hubo cortes en el servicio de gas doméstico. También fue suspendido el servicio de metro y ferrocarril. Rodríguez informó que el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, fue cerrado tras sufrir graves daños en su infraestructura, sin precisar cuáles.

Machado pide unidad y fortaleza

Por su parte, la líder opositora María Corina Machado expresó su solidaridad con los afectados por el terremoto y pidió fortaleza y unidad para los ciudadanos en medio de la emergencia. En un mensaje en la red social X aseguró que sus "oraciones" están con "cada hogar venezolano" en estas "horas de angustia" y expresó su deseo de que "la fortaleza, la serenidad y la solidaridad prevalezcan" ante este "difícil momento".

Mi corazón, mi abrazo infinito y mis oraciones están con cada hogar venezolano en estas horas de angustia. Que la fortaleza, la serenidad y la solidaridad prevalezcan entre nosotros ante este difícil momento. Que Dios proteja a cada venezolano, a nuestras familias y a… — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) June 24, 2026

"Que Dios proteja a cada venezolano, a nuestras familias y a nuestros hogares. Hoy, más unidos que nunca", escribió Machado.