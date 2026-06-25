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Latinoamérica

Las imágenes más duras de la devastación en Venezuela tras los fuertes terremotos

Al menos 32 personas han perdido la vida y más de 700 han resultado heridas a causa de los sismos –de magnitud 7,2 y 7,5– que han sacudido el país andino. Los daños materiales aún no han sido cuantificados.

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha declarado el estado de emergencia y ha informado de que La Guaira, un estado costero al norte del país y vecino de Caracas, es el más afectado por los terremotos, con decenas de edificios colapsados. “Es una verdadera tragedia".

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Los temblores, que se han registrado con diferencia de menos de un minuto –39 segundos–, han sacudido con fuerza la región central y el norte de Venezuela.

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Los terremotos han causado daños estructurales severos en el Área Metropolitana de Caracas.

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Los servicios de emergencias buscan víctimas entre los escombros.

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Rescate de una residente hallada en un edificio derruido por la fuerza de los terremotos.

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Vehículo sepultado por los escombros y las ramas de los árboles que han caído sobre él.

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Muchos venezolanos esperan noticias sobre el estado de sus viviendas en la calle.

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Nada está en su sitio en las viviendas afectadas por los terremotos que han logrado mantenerse en pié.

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El personal de rescate continúa en labores de búsqueda de supervivientes en los edificios derrumbados.

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Desolación entre los residentes de las zonas más afectadas por los seismos.

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Integrantes de los servicios de emergencias realizan labores de rescate.

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Voluntarios se unen a los equipos de rescate para ayudar en la búsqueda de personas atrapadas.

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Otros colaboran ayudando a remover los escombros.

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Muchos venezolanos se refugian en sus coches ante el temor a nuevas réplicas.

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Los sismos se registraron con diferencia de menos de un minuto y EEUU emitió una alerta de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.

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