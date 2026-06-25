Las imágenes más duras de la devastación en Venezuela tras los fuertes terremotos
Al menos 32 personas han perdido la vida y más de 700 han resultado heridas a causa de los sismos –de magnitud 7,2 y 7,5– que han sacudido el país andino. Los daños materiales aún no han sido cuantificados.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha declarado el estado de emergencia y ha informado de que La Guaira, un estado costero al norte del país y vecino de Caracas, es el más afectado por los terremotos, con decenas de edificios colapsados. “Es una verdadera tragedia".
Los temblores, que se han registrado con diferencia de menos de un minuto –39 segundos–, han sacudido con fuerza la región central y el norte de Venezuela.
Los terremotos han causado daños estructurales severos en el Área Metropolitana de Caracas.
Los servicios de emergencias buscan víctimas entre los escombros.
Rescate de una residente hallada en un edificio derruido por la fuerza de los terremotos.
Vehículo sepultado por los escombros y las ramas de los árboles que han caído sobre él.
Muchos venezolanos esperan noticias sobre el estado de sus viviendas en la calle.
Nada está en su sitio en las viviendas afectadas por los terremotos que han logrado mantenerse en pié.
El personal de rescate continúa en labores de búsqueda de supervivientes en los edificios derrumbados.
Desolación entre los residentes de las zonas más afectadas por los seismos.
Integrantes de los servicios de emergencias realizan labores de rescate.
Voluntarios se unen a los equipos de rescate para ayudar en la búsqueda de personas atrapadas.
Otros colaboran ayudando a remover los escombros.
Muchos venezolanos se refugian en sus coches ante el temor a nuevas réplicas.
Los sismos se registraron con diferencia de menos de un minuto y EEUU emitió una alerta de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.