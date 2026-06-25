El testimonio de una venezolana desde Caracas: "Empezó a temblar y salimos corriendo"

El vídeo recoge el impactante testimonio de una ciudadana venezolana tras el fuerte seísmo que sacudió la capital del país. Los hechos se produjeron en la Avenida de los Próceres, ubicada en el Municipio Libertador de Caracas, donde la testigo se encontraba junto a un grupo de amigos en el momento en que se desató la catástrofe.

La joven relata que se encontraban conversando tranquilamente cuando el suelo comenzó a temblar con violencia. Ante la emergencia, "salieron corriendo" de inmediato para ponerse a salvo. Fue en ese trayecto de huida cuando presenciaron en directo el sobrecogedor derrumbe del Edificio Rita —un inmueble residencial de seis plantas— donde vivía uno de sus amigos, quien afortunadamente se encontraba con ellos en la calle.

Según detalla la venezolana, el bloque colapsado contaba con cuatro apartamentos por planta hasta el quinto piso. En esta quinta planta se encontraban los padres y el hermano de su amigo. Los equipos de rescate y los propios vecinos lograron evacuar a los progenitores, quienes sobrevivieron con diversas fracturas, pero desgraciadamente se confirmó el fallecimiento del hermano del joven.

Dos fuertes terremotos sacudieron este miércoles el Caribe venezolano con apenas 39 segundos de diferencia, en una secuencia sísmica cuyo evento principal fue un seísmo de magnitud 7,5 en la escala Richter informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. Las autoridades precisaron que el primer movimiento telúrico, inicialmente reportado con una magnitud de 7,2, fue reclasificado como precursor del terremoto de 7,5, tras el análisis de los registros sísmicos.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un "doblete sísmico", un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona, por lo que la información oficial fue actualizada para identificar al seísmo de magnitud 7,5 como el evento principal. Además, el Sistema de Alerta de Tsunamis canceló la alerta emitida para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses tras el terremoto registrado cerca de las costas de Venezuela.